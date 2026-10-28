LEPA BRENA ODBILA ULOGU U KULTNOJ SERIJI "BOLJI ŽIVOT" Harala je bivšom Jugom, a onda je stigao poziv: Evo zašto nije pristala na saradnju
- Lepa Brena je otkrila da je uloga Nine Andrejević u seriji 'Bolji život' prvobitno bila namenjena njoj, ali ju je odbila zbog turneja i nedostatka vremena.
- Umesto serija, tada je snimala filmove i bila potpuno posvećena nastupima širom bivše Jugoslavije i sveta.
- Na Fejsbuku se ponovo otvorila i priča o navodnoj grešci u testamentu Gigine sestre, koja je ključni zaplet serije.
Jedna od najpopularnijih serija ovih prostora "Bolji život" i danas je omiljena među svim generacijama, a pričalo se da će se Lepa Brena nađi među poznatim glumačkim imenima.
Brena je u to vreme harala muzičkom scenom, a oprobala se i u glumi u filmovima koji su snimani o njenom životu.
Kultna uloga
Ulogu Nine Andrejević u seriji "Bolji život" tumačila je Snežana Savić, a ta uloga je najpre bila namenjena Lepoj Breni. Ona je otkrila svojevremeno zašto ju je odbila.
- To je bilo veoma davno i više se ne sećam ko me je sve zvao. Nisam imala vremena da radim serije, pošto snimanje može da traje i dve godine, već samo filmove. Tada sam bila preokupirana nastupima i turnejom širom bivše Jugoslavije i sveta. Snežana Savić je veliki profesionalac i maestralno je odigrala ulogu, što ja sigurno ne bih umela - rekla je svojevremeno Brena.
Greška koju mnogi nisu primetili
Siniša Pavić je napravio jednu ogromnu grešku u seriji "Bolji život", tvrde ljudi na Fejsbuk stranica "Dnevna doza prosečnog advokata", a greška se odnosi na naslednike koji su se pojavili u testamentu Gigine sestre.
"Kada je Gigina sestra ostavila testament, u kojem je za svoje testamentalne naslednike odredila Giginu decu (Violetu, Guzu i Slobodana), postavljajući im, njima teške uslove, koje prvo moraju ispuniti kako bi bili oglašeni za naslednike (Violeta da se uda, Guza da nađe posao, Slobodan da završi razred vrlodobrim uspehom – što je suštinski zaplet serije), nije trebalo krenuti putem ostvarivanja tih postavljenih uslova, već su testamentalni naslednici jednostavno mogli da se ne prihvate nasledstva.
Tada bi celokupnu zaostavštinu odmah nasledio Giga, kao jedini zakonski naslednik svoje sestre. Tako bi Popadići pare uzeli odmah, platili bi Macoli spomenik (ispunili i nalog), i ne bi bilo serije uopšte. Postavlja se onda pitanje zašto advokat Radujković nije krenuo u tom pravcu, nego je Gigi rekao da u testamentu nema nijedne rupe", navodi se na ovoj Fejsbuk stranici.
kurir/blic