VANJA GUDELJ DOBILA POKLON OD SINA ANASTASIJE RAŽNATOVIĆ! Zaova joj pravo iz Madrita poslala čestitku, doživela šok iznenađenje usred restorana
Vanja Gudelj, sestra fudbalera Nemanje Gudelja, proslavila je 24. rođendan u Sevilji, a među poklonima koje je dobila posebno se izdvojio onaj koji je stigao u ime njenog bratanca Ilijana, sina Anastasije Ražnatović i Nemanje Gudelja.
Vanja je na društvenim mrežama objavila snimke sa rođendanske proslave organizovane u restoranu. Tom prilikom dobila je tortu sa svećicom, a pratiocima je pokazala i velike balone koje je dobila na poklon u ime malog Ilijana.
Uz snimak poklona objavila je poruku namenjenu bratancu.
– Od moje ljubavi, Ilijan. Tita je samo tvoja – napisala je Vanja.
Podsetimo, Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj dobili su sina 15. jula ove godine. Pevačica je trudnoću držala daleko od očiju javnosti, a nakon porođaja počela je da objavljuje fotografije iz tog perioda.
Anastasija i Nemanja u međuvremenu su se preselili u Madrid, odakle pevačica povremeno deli detalje porodičnog života. Nedavno je pokazala i dvorište njihovog novog doma, u kojem se nalazi malo privatno jezero okruženo zelenilom.