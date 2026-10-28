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Vanja Gudelj, sestra fudbalera Nemanje Gudelja, proslavila je 24. rođendan u Sevilji, a među poklonima koje je dobila posebno se izdvojio onaj koji je stigao u ime njenog bratanca Ilijana, sina Anastasije Ražnatović i Nemanje Gudelja.

Vanja je na društvenim mrežama objavila snimke sa rođendanske proslave organizovane u restoranu. Tom prilikom dobila je tortu sa svećicom, a pratiocima je pokazala i velike balone koje je dobila na poklon u ime malog Ilijana.

1/6 Vidi galeriju Vanja Gudelj Foto: Printscreen

Uz snimak poklona objavila je poruku namenjenu bratancu.

– Od moje ljubavi, Ilijan. Tita je samo tvoja – napisala je Vanja.

Podsetimo, Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj dobili su sina 15. jula ove godine. Pevačica je trudnoću držala daleko od očiju javnosti, a nakon porođaja počela je da objavljuje fotografije iz tog perioda.

00:35 Elena Karaman u šumi sa vukom Izvor: instagram/elenakaraman.essence