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Pobednica „Elite 7“ Anita Stanojlović i njen partner Luka Vujović neposredno pred porođaj otkrila da njihova ćerka Aleksija može da stigne svakog trenutka. Zbog jakih bolova Anita je pre dve večeri hitno otišla u porodilište, gde su lekari utvrdili da se otvorila.

– Desilo se da mala hoće napolje, ali odložićemo malo. To može da dočekujemo bukvalno bilo kada, od sada svakog dana, ali bilo bi dobro da se odloži bar još dve nedelje. Iskreno, jedva čekam da izađe, toliko je aktivna i hiperaktivna, izgleda da je na tatu povukla – rekla je Anita za Republiku.

Luka je opisao dramatičnu noć tokom koje je Anita plakala od bolova, zbog čega su hitno potražili pomoć lekara.

– Imali smo situaciju, preksinoć, negde oko sedam-osam, toliko je imala bolove da je plakala. Morali smo hitno da idemo kod doktora, bio je haos na ulicama, pa smo išli polako. Pregledao ju je i rekao da je već to malo krenulo, da se otvorila – ispričao je Vujović.

1/7 Vidi galeriju Luka Vujović i Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

Zna šta je čeka na porođaju

Nakon novog pregleda, lekar im je rekao da porođaj može da počne svakog dana. Anita je objasnila da su je pustili kući jer je reč o pripremnim kontrakcijama.

– Da je bilo toliko kritično, mene bi preksinoć ostavili, ali s obzirom na to da su sada te pripremne kontrakcije, pustili su me kući. Mislim da se Luka suzdržava, malo krije, ali ja sam se već porodila, pa mi je lagano, samo da izađe što pre. A kod njega je tatina princeza, verovatno će na porođaju njega stavljati na sto pre mene – našalila se Stanojlovićeva.

Luka je odlučio spekulacije o povratku u „Elitu 10“ da reši jednom zauvek.

– Pričalo se, mnogi bi voleli... Vidi, ja nemam razloga da idem. Znaš, mene sad da pozove Pink i da kaže: „Luka, dobijaš to, to, to i to, uđi.“ Koji je razlog da uđem? Sve što mi treba je pored mene! Tako da mogu da pričaju, mogu da nagađaju, svašta se kalkuliše. Ja sam i slušao, mislim, ne preterano, ali slušao sam te priče, ove, one... Na kraju, ništa, to se nikad ne zna, ali sada trenutno ne razmišljam uopšte o rijalitiju. Evo, deset minuta smo pričali kakvi su nam planovi i šta radimo. Šta nosi noć, šta nosi dan, zapravo nikad se ne zna – objasnio je Vujović.

1/7 Vidi galeriju Luka Vujović ispolivao kafom Uroša Stanića Foto: Printscvreen

Sve je spremno

Budući roditelji pripremili su garderobu za Aleksiju, a Luka ne krije uzbuđenje zbog dolaska devojčice.

– Kupili smo za bebu dosta garderobe, a dobili smo isto od prijatelja, od ljudi koji su nas podržavali. Poslali su sve ono što su kupovali ovih meseci, a nisu hteli da ureknu, kako se kaže, da šalju dok smo boravili u rijalitiju. Gledam one male patike, ono je neverovatno. Ne mogu ni da dočekam taj trenutak, a opet, ne da se pribojavam nečega, nego znam kolika je obaveza i onda nisam kao ona: „Što pre, što pre!“ Ja bih sve to nekako, ako je rečeno da će da bude oko 20, daj da bude oko 20. – iskren je bio Luka.

Anita se našalila na partnerov račun, dok je Luka otkrio da se i njihovi sinovi raduju dolasku bebe.