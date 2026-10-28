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Vladimir Tomović govorio je o svom životu, ali i o rijalitiju Elita.

Kao i uvek bez dlake na jeziku komentarisao je aktuelne teme i dešavanja.

"Drhtao sam dok sam gledao snimak"

Vladimir se osvrnuo na učešće i diskvalifikaciju Marka Osmakčića.

- Gledao sam ceo snimak koji je izašao, kompletnu situaciju. Iskreno, drhtao sam dok sam to gledao. Sve mogu da razumem, ali to... I mi smo bili u rijalitiju, ali... Gadan je to poriv. Poći ću u crkvu i upaliću sveću... Gadan mi je osećaj kada ja sada želim tom čoveku da naudim. To je užasan osećaj u meni. Voleo da mi Bog pošalje takav put da takve ljude mimoilazim uvek, tipove kao što su Marko, Bora Santana. Jer iskreno u takvim situacijama ne bih nogao da se suzdržim - govorio je Vladimir u Bunkeru i dodao:

Foto: Printscreen/Instagram

- U trenutku kada je nevino i čisto biće, jedan dar od Boga uzeo u usta, šta reći o njemu. Gde će ti duša... Ne bih da vređam, ali takvu osobu ne možeš ni da uvrediš. Džaba ga i vređati, to je biće koje ne postoji. On je vazduh, ne bih voleo nikada da ga sretnem. Ne bi mu trebao ni Filip Car, ni niko. Ne bih mogao niko mogao iz ruku da mi ga iščupa. Znam da su pametni ljudi koji se povlače, što kažu: "Pametno jagnje dve sise sisa", ali to nisam ja. Ja to ne mogu. Svaka čast Pinku, iako sam je često u konfliktu, ali svaka im čast. On odmah treba da ide u ludnicu, dikretno, pa u zatvor, pa tek posle na suđenje. On je psihijatijski slučaj, on je potencijalni ubica. Strani državljanin koji treba biti proteran i osoba "non grata" od sada pa zauvek. Nije on prvi slučaj da je psovao decu, ali ovo je previše. Ovo su ozbiljne stvari... Žao mi je što sam isprljao usta sa tobom spodobom, ali eto pitala si me. Svaka čast produkciji, jer jasno je da bi ga Car čekao i na kraju usmrtio.

1/7 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

"Moje srce je uz Aneli i Cara"

- Moje srce je potpuno uz Aneli i Cara. U ovoj situaciji ja sam skroz uz njih. Ako imam jednu lepu reč da kažem za Aneli nemam, ona je kancer društva za mene, ona nije majka za primer. Pljuju me ljudi kao ja sad menjam mišljenje, to nije istina. Vladimir je na strani pravde uvek bio. Mahiru su vređali mrtvog oca, na to sam posebno slab. Dozvolite mi da budem na strani pravde, da budem čovek i da pružim zagrljaj, podršku. Da mi je rođeni brat na krivoj strani, isto bi bilo. Nikada niam gazio ljude kada im je teško... - dodao je Tomović u Bunkeru.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Tomović Foto: Instagram, Printscreen, Ana Paunković

"Pokreću me ružni komentari"

- Nije mi prorodno sam sebe da hvalim. Mogu da navedem hiljadu mana koje imam, ali sad sebe da hvalim... Ako nešto postigneš o tome treba da pričaju drugi. Ako nisi strog prema sebi, onda nećeš imati kredibilitet ni drugima ništa da kažeš. Smešno mi je kada uhvatimo i ove vajne rijaliti učesnike koji pričaju prelepo o sebi. Ne volim to. Lepo je čuti lepu reč o sebi, ali pokreću me ružni komentari - govorio je Vladimir u "Bunkeru" i dodao:

1/8 Vidi galeriju Vladimir Tomović Foto: Paparaco lov/Printscreen, Pritnscreen/Instagram, Ana Paunković, Kurir/Ana Denda

- Zahvaljujući teškom i mukotrpnom radu postali smo jedan od najboljih klubova u Crnoj Gori. Kada je posao u pitanju nisam onaj Vladimir Tomović sa malih ekrana. Ne može ništa da me obeshrabri, znam koliko smo uložili truda u sve to i ponosan sam. Što se tiče TikToka, tamo sam čisto zbog zarade. Ne zanimaju me ti ljudi, prazni, lenji, koji nemaju ni vokabular ni kredibilitet. Pre nego što odem u lajv prvo odem u teretanu da se psihički pripremim. Hvala Bogu ja imam od čega da živim, od svog posla, ovo je samo dodatno.