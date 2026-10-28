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Goga Gačić govorila je nedavno o svom privatnom životu, razvodu, ali i prvim koracima na estradi.

Pevačica se prisetila perioda grupe "Đavolice" u kojoj je bila sa Teodorom Džehverović i Tamarom Milutinović, te je pričala o njihovim odnosima nakon prekida saradnje.

Đavolice kao vetar u leđa

Goga je otkrila kako je sve počelo.

- Saša Popović je bio "najveći krivac" za to. Veliku zahvalnost i danas osećam, to je jedno prelepo iskustvo zaista. Da nije bilo njega, ne bi bilo ni nas. Đavolice su nam bile svima vetar u leđa - počela je Goga za full screen media i otkrila kako je došlo do raspada grupe:

Foto: Printskrin / You Tube

Grupa se raspala zbog mene

- Na neki način su se Đavolice raspale zbog mene. Ja sam ostala trudna, a Tamara Dragić je nešto trebala da me menja, ali ne znam šta sve tu desilo. Grupu je svakako teško održati, da nije bilo mene i te priče, možda bi pukle zbog nečeg drugog. Bile smo deca, sve tri... Teodora je bila još mlađa od nas, tu svako ima nešto svoje. Pamtim kad je Tamara pitala Sašu da Teodora bude sa nama jer nam je prirasla k srcu i baš smo želele sa njom da budemo u grupi - govorila je nedavno Goga.

O odnosu sa Teodorom

Babićeva je priznala da je tokom saradnje dolazilo do nesuglasica, ali da je suština odnosa bila veliko prijateljstvo.

1/9 Vidi galeriju Teodora Džehverović nekada Foto: Printscreen, Printscreen, Nenad Kostić

- Jesmo se svađale, ali nešto glupo, sitno. Nije to nešto veliko i to što se priča. Ja je nikada nakon svega nisam srela, Tamara jeste. I baš mi je žao sto nisam bila tu sa njom kad je naišla na Teodoru. Teta Gocu sam srela, lepo smo pričale i baš smo konstatovale da bi bilo lepo da se vidimo. Ne sećam se ni kako smo se rastale. Ono što pamtim, došla je kod mene da me vidi kada sam bila u poodmakloj trudnoći, nakon toga je otišla u rijaliti i izgubile smo kontakt - izjavila je Goca za full screen media.

"Ne zameram joj ništa"

Pevačica je priznala i da li joj je zamerila sve ružne reči i kako na to sve danas gleda.

- Ne znam zašto nas je pljuvala u rijalitiju. Baš sam razmišljala da bi bilo lepo jednom da popričamo o svemu, ali nikada se nismo ni srele, ni videle, ni čule. Sada je prošlo već mnogo vremena, ne zameram joj ništa... Ona je radila na karijeri, ja sam se ostvarila u porodičnom životu, sve je to iza nas. U prošlost nema potrebe da se vraćam - zaključila je Goga.