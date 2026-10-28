"ŠTA SAM OČEKIVALA OD IDOTA KOJI SVE VREĐA" Glorija se razočarala u Terzu, ridala na sav glas i plakala: Ne zanima me...
- Glorija Jelovac i Borislav Terzić Terza danima se simpatišu, a na žurki u Eliti pao je i prvi poljubac.
- Nakon strastvenog ljubljenja usledio je novi konflikt, pa je Terza izvređao Gloriju.
- Glorija se potom požalila Ivanu Marinkoviću i zaplakala, dok je Terza tvrdio da mu ona tera inat.
Glorija Jelovac i Borislav Terzić Terza danima se simpatišu, a nedavno je pao i prvi poljubac.
Iako je bilo trzavica na samom početku, njih dvoje su se na žurki u Eliti prepustili svojim strastima.
Nakon ljubljenja nastao haos
Ljubili su se strastveno, sve dok ponovo nije došlo do konflikta, te ju je Terza izvređao.
Glorija se požalila Ivanu Marinkoviću i ridala.
- Šta sam mogla da očekujem od idiota koji vređa sve - rekla je Glorija.
- Je l' si se tako brzo zaljubila? Verila si se - rekao je Ivan.
- Kakva mi je bila veza, video si i sam. Ne plačem ja zbog toga nego neću da me niko ponižava. Danas mi je ljubomorisao što si me muvao - rekla je Glorija.
- Zato sam se ja povukao - dodao je Ivan.
"Sad će njemu da uđe Sofija"
- Sad će njemu da uđe Sofija - rekao je Ivan.
- Boli me baš briga iskreno, nek radi šta hoće - dodala je Glorija.
- Ona kad uđe ona ga uvek urniše. Ti si bolja riba od nje - izjavio je Marinković.
- Stvarno me ne zanima ko je bolji. Nije to pitanje izgleda, nego energije - nastavila je.