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Glorija Jelovac i Borislav Terzić Terza danima se simpatišu, a nedavno je pao i prvi poljubac.

Iako je bilo trzavica na samom početku, njih dvoje su se na žurki u Eliti prepustili svojim strastima.

Nakon ljubljenja nastao haos

Ljubili su se strastveno, sve dok ponovo nije došlo do konflikta, te ju je Terza izvređao.

Glorija se požalila Ivanu Marinkoviću i ridala.

- Šta sam mogla da očekujem od idiota koji vređa sve - rekla je Glorija.

- Je l' si se tako brzo zaljubila? Verila si se - rekao je Ivan.

- Kakva mi je bila veza, video si i sam. Ne plačem ja zbog toga nego neću da me niko ponižava. Danas mi je ljubomorisao što si me muvao - rekla je Glorija.

- Zato sam se ja povukao - dodao je Ivan.

"Sad će njemu da uđe Sofija"

- Sad će njemu da uđe Sofija - rekao je Ivan.

- Boli me baš briga iskreno, nek radi šta hoće - dodala je Glorija.

Sofija Janićijević Foto: Instagram/printscreen, ATAIMAGES, Printscreen, Instagram

- Ona kad uđe ona ga uvek urniše. Ti si bolja riba od nje - izjavio je Marinković.

- Stvarno me ne zanima ko je bolji. Nije to pitanje izgleda, nego energije - nastavila je.

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30:24
Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV