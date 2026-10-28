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Stefan Đurić Rasta ponovo je u centru pažnje, ali ovog puta razlog nije nova pesma niti neki poslovni projekat, već njegov fizički izgled. Popularni treper u poslednje vreme izgleda znatno drugačije, a najnovije fotografije koje je podelio sa pratiocima na Instagramu pokazuju koliko se promenio.

Muzičar je odlučio da pokaže i kako izgleda nakon gubitka kilograma, pa je na plaži pozirao bez majice. Tom prilikom do izražaja je došla njegova nova figura, koja se prilično razlikuje od izgleda na koji je publika navikla prethodnih godina.

Rasta je dugo bio prepoznatljiv po dredovima, širokoj garderobi i urbanom stilu, koji je bio deo njegovog imidža od samog početka karijere. Međutim, čini se da je reper ušao u novu fazu, u kojoj sve više pažnje posvećuje svom izgledu, a promene su primetne i kada je reč o njegovom načinu oblačenja.

Elegantan stil umesto prepoznatljive ležernosti

Osim što je izgubio kilograme, Đurić je promenio i način na koji se predstavlja u javnosti. Na jednom od snimaka iz studija pojavio se u belom lanenom kompletu, uz mokasine i sunčane naočare, što je mnoge podsetilo na potpuno drugačiji modni pravac od onog koji je ranije negovao.

Njegove objave izazvale su brojne reakcije, a pratioci su se utrkivali u komplimentima. Pojedini su istakli da mu nova frizura i odeća odlično pristaju, dok su drugi posebno pohvalili činjenicu da je uspeo da promeni fizički izgled.

1/5 Vidi galeriju Rasta Foto: Printscreen/Instagram

- Toliko sam čekala da smrša, da se dotera, da se probudi. Welcome back, izgledaš bolje nego ikad - napisala je jedna korisnica društvenih mreža.

Nižu se pohvale

Sličnog mišljenja bila je i druga pratilja, koja je primetila da treper sada ostavlja potpuno drugačiji utisak.

- Lep neki čovek. Frizura, malo kilaža, pristojna odeća, gospodin - dodala je ona.

Jedan komentar posebno je privukao pažnju drugih korisnika, a odnosio se na uticaj koji garderoba može da ima na celokupan izgled.

- Koju moć ima odeća - glasio je komentar koji je prikupio veliki broj lajkova.

I dok publika komentariše svaki novi detalj njegovog izgleda, Rasta svojim objavama pokazuje da je spreman za promene i van muzičkog studija.

Ovako je ranije izgledao Foto: Instagram

Njegova transformacija postala je tema na društvenim mrežama, a sudeći po reakcijama, mnogi smatraju da mu novi imidž odlično pristaje.