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Humoristička serija „Kursadžije“ godinama je osvajala publiku širom regiona, a njihovi skečevi u okviru „Grand šoua“ donosili su smeh milionima gledalaca. Glumci koji su oživeli brojne upečatljive likove postali su prepoznatljiva lica na malim ekranima, a među njima je bio i Saša Pantić.

Međutim, iza komičnih scena i likova koji su publiku ostavljali bez daha od smeha kriju se životne priče koje nisu tako vesele. Sudbine glumaca iz ovog popularnog serijala pokazuju da se stvarnost često znatno razlikuje od onoga što gledamo na televiziji.

Saša Pantić - Albanac Ajdemi

Saša, idejni tvorac serijala, nije se posebno isticao među glumcima, ali je nakon završetka emitovanja serijala morao da se snalazi kako zna i ume.

Jednog leta je primećen dok je prodavao karte na šetalištu u Budvi.

Njegova situacija sada je znatno bolja, ako je suditi po njegovim objavama na mrežama, a vidi se da Pantić nastupa širom sveta, gde igra u srpskim predstavama.

Saša se i znatno transformisao otkako se pojavljivao u Kursadžijama, pa je sada pustio kosu i nabacio koji kilogram viška.

Srbin Gedža dobio otkaz - sad raznosi picu

Ranko, poznat po ulozi Gedže, obrazovani je magistar defektologije. Nakon gubitka posla radio je kao raznosač pice, a paralelno se bavio glumom. U ispovesti 2017. godine otkrio je da mu je život visio o koncu zbog tromboze i embolije pluća, koje je preživeo zahvaljujući stručnom timu lekara u Urgentnom centru.

Branko Babović - Đuro Palica

Glumac poznat kao Đuro Palica zabrinuo je javnost nakon dve ozbiljne operacije. Hitnom intervencijom lekara VMA spašen mu je život kada je 2016. godine imao komplikacije sa slepim crevom.

Foto: Printscreen

Branko Bane Vidaković - Janez Drško

Branko je uhapšen kada je policija kod njega pronašla oko 30 grama heroina. Iako je priznao dugogodišnje narkomansko iskustvo, tvrdi da nije prodavao drogu, već je heroin koristio isključivo za ličnu upotrebu.

Ipak, on je pre nekoliko dana uslikan na aerodromu u kolicima, a ekipa Telegrafa ga je odmah kontaktirala:

- Sve je okej, imam problem sa venama na nogama, moram to da lečim, da izbacujem vodu i da počnem da brinem o sebi. Imam 67 godina, a inače je sve kako treba - rekao je Bane za Telegraf.

Objasnio nam je i da je odluka da koristi invalidska kolica na aerodromu bila praktična, s obzirom na to da mu duže hodanje predstavlja poteškoću.

- Lakše mi je bilo u kolicima jer ima puno da se hoda na aerodromu, a ja ne mogu da hodam dugo - objasnio je Bane.