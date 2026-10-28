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Ime Šako Polumenta nedavno se našlo u priči, kao kolega koji je odbio mlađeg kolegu za duet. Emir Brnučević je izjavio da je trebao da snimi duet sa kolegom, ali da ga je Šako u poslednjem trenutku ispalio. On mu je rekao da je bolestan, a Emir je ubrzo saznao da je to laž.

Kasnije je pevač u jednom intervjuu otkrio detalje drame.

- Ne želim da komentarišem nekog ko nema ni obrazovanja, ni pesmu, a kamoli karijeru. Preko mog imena hoće da se čuje za njega i eto, preko mene je počeo da dobija pažnju. Ne znam šta još hoće. Dao sam mu pesmu, ali sebe je porazio izvedbom. Ako treba daću mu još neku da mu pomognem, al on sebi odmaže udarajući u stenu koja ga vodi u ponor. Bolje da snimi od nekih drugih, mnogo slabijih pevača, jer misli ako mu je pesma Ljube Aličića napravila posao, da će i ostale pesme moći da mu naprave ime - započeo je pevač.

- Nije trebao da pljuje po meni. Pomagao sam mu i voleo ga zbog mojih brojnih prijatelja, koji su mu davali velike pare dok im je pevao moje pesme. Da je malo pametan, poštovao bi moje ime, karijeru i moje pesme, od kojih je mogao zaraditi da kupi dobar stan. Ovo sam morao da kažem i poručim mu da samo sebi pravi problem i da ga mrze milioni mojih poštovaoca.

1/4 Vidi galeriju Emir Brunčević Foto: Kurir, Marko Karović, Printscreen

Bez obzira na sve, njemu želim svu sreću zbog divnih Pazaraca, koji su me srcem podrzavali i nagradili ljubaznošću, ali i finansijski. Neka traži sebe u svojoj pesmi, a ne da prepevava pesme velikih pevača. Moja pesma ga je samo pokopala, a volio bih da mu je pomogla. Šta više mogu da kažem, kad ovim medijskim linčom nadamnom i ovakvim medijskim prostirom sebi odmaže. Mora malo poći na časove poštovanja vrednosti, komunikacije i obrazovanja - govorio je Šako, koji se potom osvrnuo na navode da je slagao kako je bolestan:

1/5 Vidi galeriju Šako Polumenta razočarao se u kolegu Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, Printscreen TikTok, Damir Dervišagić

- Sve laže. Poslao sam mu video snimak gde sam u krevetu pod temperaturom. Rekao sam mu da mi pošalje pesmu koju je otpevao, pa da ću za nekoliko dana, kad ozdravim, doći.

Znao je dan pre, kad je bio u Nemačkoj, da sam bolestan i rekao mi: "Ozdravi, brate". Džaba i drugovi i reklama koju su mi nudili. Ni za kakve pare ne bih snimio pesmu koja je sto puta lošija od moje, koju sam snimio pre 25 godina. Ako ću da snimim duet sa nekim, onda ću da biram imena koja su poštovana. Posle toga sam dobijao pretnje s raznih brojeva i psovke, a time će se zabaviti ovih dana zakonske institucije. Gledao sam neke isečke iz emisija, kako se ponaša. To nije Emir kog ja poznajem. Ovo je neki nagovoreni Emir, koji predstavlja sebe kao kriminalca. Estrada je plemenita i prošlo je to vreme. Pišu mi da će mi uvesti sankcije za gostovanja i psuju mi po mrtvim roditeljima. A za to ću se tek oglasiti posebno, sa ovim porukama koje sam dobijao ovih dana. Nagovaraju i ostale, neke kao važeće momke, a i žene, da pljuju po meni i mojoj porodici - zaključio je Šako Polumenta ranije za medije.

Podsetimo, Emir je nedavno publici predstavio svoj prvi album, koji je naišao na odlične reakcije kod publike.