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Aleksandra Radović ima uspešnu i zavidnu karijeru. Ona je rođena u Bogatiću gde je i odrasla, a njeni meštani jednom prilikom su otkrili da 20 godina nije posetila svoj rodni kraj. Aleksandra je sada nakon mnogo vremena otkrila o čemu je reč.

Aleksandra Radović ističe da je izuzetno ponosna na svoje korene, ali da je razlog njenog nedolaska isključivo praktične prirode — u Bogatiću više nema rodbinu koju bi posećivala.

-Vlada nekakva fama oko mesta iz kojeg dolazim, a ne znam zašto. Ponosna sam na svoje poreklo i sve što sam postigla u životu. Ponosna sam na roditelje, na moje društvo iz Bogatića koje je čoporativno došlo na moj prvi koncert. Danas tamo nemam više nikoga jer su se moji roditelji davno odselili i nemam koga da posećujem, niti zašto da tamo odlazim. Ipak, u kontaktu sam s dragim prijateljima koje sam tamo stekla - rekla je tada.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Radović - Doček Nove godine Foto: R.Z./ATAImages

Pored uspešne pevačke karijere, Aleksandra je posvećena i preduzetničkim vodama u sferi muzike. Kako sama priznaje, radi na čak tri fronta kako bi svojoj naslednici Nini obezbedila bezbrižnu budućnost.



-Ne krijem da radim tri posla kako bih ćerki obezbedila pristojan život. Srećom, poklopilo se da sve to volim. Pored svoje muzike, imam školu pevanja, a nedavno sam otvorila i svoj muzički studio u kom polaznici uvek imaju priliku da snimaju i vežbaju - ispričala je pevačica.