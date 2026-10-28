Slušaj vest

Sanja Đorđević, danas ima veliki razlog za sreću i slavlje, što je i podelila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Njen suprug Perica, nekadašnji fudbaler, danas proslavlja rođendan, a pevačica mu je tim povodom uputila emotivnu čestitku na društvenim mrežama.

Sanja je na svom profilu objavila njegovu fotografiju i uz nju ostavila kratku, ali nežnu poruku kojom je pokazala koliko joj znači.

– Srećan rođendan, ljubavi moja– napisala je pevačica.

Foto: Printscrean

Podsećamo, Sanja je jednom prilikom otkrila kako se nije odmah zaljubila u svog sadašnjeg supruga.

– Meni je Perica u početku bio ružan, ali sam se posle zaljubila u njega. Jedno veče smo sedeli u nekom kafiću i on zapeo da idem kod njega da prespavam. Ja odem, ne znam ni kako me je ubedio na kraju. Međutim, njegova majka je rano ujutro, pre nego što sam ja ustala, javila celoj familiji u Sarajevu da se njen sin oženio i, naravno, rekla je i mojim roditeljima, koji su se šokirali kad su to čuli. Posle toga nisam mogla nazad – ispričala je pevačica.

Žive u vili od pola miliona

Kako se ranije pričalo Sanja je htela da proda svoj porodični dom za koji su tražili 525.000 evra. Kako su prvo planirali, prema pisanju medija, pevačica je u dogovoru sa mužem htela da proda kuću od 320 kvadrata i kupi dva luksuzna stana.

1/8 Vidi galeriju Sanja Đorđević Foto: Pritnsceen, Printscreen/Prva TV

Sanja je vilu renovirala pre nekoliko godina od poda do plafona.

Njen omiljeni kutak je terasa o kojoj je vodila posebno pažnju, jer kako tu kaže najviše provodi vremena i ima trač partije sa drugaricama.

Kuća je veoma prostrana, sa mnogo svetlosti, i ne može da je čisti i sprema sama pa ima kućnu pomoćnicu.

"Kad su veliki poslovi, jednom u petnast dana se peru svi prozori, i tada kućna pomoćnica dobije pomoć", otkrila je Sanja.

Cela kuća joj je u najsvetlijim zemljanim tonovima, bež, bela, uređena sa mnogo ukusa i sa zlatnim detaljima - vaza i sat.

Stepenište i podovi su urađeni od mermera, kao i prostrano kupatilo.