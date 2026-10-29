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Maja Nikolić će 2026. pamtiti po tome što je, kako i sama kaže, definitivno pronašla svoju srodnu dušu. je pred kamerama Kurir televizije prvi put progovorila o svom novom suprugu i udaji.

Pevačica svog partnera vešto krije od medija, ali su paparaci nekoliko puta imali prilike da ih uslikaju. Kako se tada saznalo, on je vlasnik jednog restorana u Beogradu u kom Maja često nastupa.

Nikolićeva je tokom leta bila i na medenom mesecu u Grčkoj, a u razgovoru s našom ekipom otkrila je da ipak najviše voli da se odmara u banji.

Za početak nam je otkrila kako sada živi, ali i kako se oseća.

- Živim pomoću trikova i vesela sam, srećna i raspoložena. Najviše volim da se odmaram u banji. To mi je najbolje odmaralište, ali volim i planine.

Nismo mnogo okolišali, pa smo odmah postavili pitanje koje nas je najviše zanimalo, a to je kako je Maji u trećem braku.

- Ne bih mnogo pričala o intimi. Trepćem, smejem se i to je dovoljno. Ja sam srećna i ljubav me zaista ispunjava i čini me srećnom. Čuvam sve to za svoju dušu. Ljubav je svetinja, kao i vera. U svetinju se ne dira. Mnogo puta su moja deca zbog moje karijere bila dosta opterećena time. Nemam problem što se deca ostalih kolega eksponiraju, moja deca ne vole da budu deo javnosti.

1/6 Vidi galeriju Maja Nikolić Foto: Printscreen, Kurir

Maja nam je ipak rekla nešto više, a to je kako provodi vreme sa svojim trećim suprugom, kolika joj je podrška u poslu i da li mu njeno zanimanje smeta.

- Ne smeta mu, taman posla. On me vozi na snimanja, stalno je na snimanjima sa mnom, prvi put sam u životu pronašla čoveka koji zna da peva i to je jedna vesela duša. Ne peva u falšu, peva nežno i mnogo mi prija da ga slušam. Najviše voli da mi peva "Volim te, budalo mala, kad bi samo znala". Ja sam ceo život nečiji lični slavuj, ceo život nekom pevam, pa sad i meni neko malo da peva.

Kad već dobro peva, zanimalo nas je da li je u planu neki duet.

- On je u mojoj jednoj pesmi recitovao jedan deo, tako da mi imamo već duet. Ta pesma je odlična, ali je prošle godine nisu prihvatili na PZE.

Kad smo kod Pesme za Evroviziju, upitali smo Maju da li će se prijaviti opet ove godine.

- Ja se svake godine prijavljujem i to ću raditi i dalje, a ako bog da, proći ću. Ako nemaju sluha, šta ja da radim. Ja sam uporna, valjda će mi dati da do moje neke 94. godine predstavljam Srbiju na Evroviziji.

1/9 Vidi galeriju Maja Nikolić Foto: Printscreen TV Pink, Printscreen, Printskrin/Instagram

Nikolićeva nam je otkrila i kako se njoj čini estrada u ovom trenutku.

- Pa jedino što imam da kažem je da ljudi malo obrate pažnju koga i šta slušaju. Zvezde su Čola, Brena, Maja Odžaklijevska, nemojmo da od dece pravimo zvezde jer nemaju pojma.

Podsetimo, Maja je u prvom braku bila s Mirkom Šćepanovićem, s kojim ima sina Novaka. Razveli su se kada je njihovo dete imalo samo godinu dana.

Drugi brak sklopila je s muzičarem Vukom Kandićem. S njim ima sina Lazara. Vuk Kandić je sin harmonikaša Vladete Kandića - Bata Kande. Njen bivši suprug je muzičke studije završio u Americi, a potom je počeo da radi kao broker. Kako je RTS u jednom intervjuu napisao, Kandić je u jednom trenutku živeo kao "vuk sa Vol strita", iz istoimenog filma.