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Otkazivanje nastupa Jelene Karleuše, koji je bio zakazan za 31. oktobar u klubu "Teatro Club Essen“ u Nemačkoj, izazvalo je burne reakcije na društvenim mrežama. Nakon što je objavljena informacija da pevačica ipak neće nastupiti pred publikom u Esenu, usledila su javna oglašavanja, međusobne prozivke i različita objašnjenja dveju strana oko razloga otkazivanja koncerta.

Foto: Preent Screen

Pevačica se tim povodom oglasila na društvenoj mreži Iks, gde je iznela svoju verziju događaja i navela da je odluka o otkazivanju nastupa usledila nakon njenih komentara o isticanju stranih zastava na zgradama srpskih institucija.

Jelena je u svojoj objavi iznela i tvrdnje na račun vlasnika kluba, kojeg je predstavila nadimkom Suki.

- Povodom mog nastupa u klubu Teatro u Nemačkoj, koji je njihov vlasnik naprasno otkazao, a pre neki dan mi je i avans uplatio na račun, dužna sam pojašnjenje: On se zove Suki (skraćenica od nečeg, poznatiji kao otac deteta one Soraje) iz Tutina, zvanično Raška. Ili nezvanično Sandžak. Problem je nastao kada sam napisala na Iksu da ne želim strane zastave na zgradi Javnog servisa, misleći na zastave Palestine koje sam videla da neki čudni ljudi kače. Tog momenta, Suki poziva mog menadžera i otkazuje nastup - navela je pevačica.

Karleuša je istakla da saoseća sa palestinskim narodom i žrtvama sukoba, ali da se protivi isticanju zastava drugih država na zgradama srpskih institucija.

- Da se razumemo, saosećam sa narodom Palestine, sa svakom žrtvom, pogotovo kada je reč o stradanju dece. Tu sam oduvek bila prva da osudim i to svi znaju. Ali takođe ne želim zastave Palestine ili bilo koje druge zemlje na zgradama srpskih institucija jer prosto mi sa Palestinom nemamo nikakve veze - dodala je ona.

Karleuša se osvrnula i na navode o studentima, tvrdeći da je njena ranija objava pogrešno protumačena i povezana sa studentskim pitanjima i slobodom izražavanja.

- Kako je Suki sve to povezao sa studentima i slobodom, videli ste i sami, u saopštenju tog kluba, glupim objašnjenjem o tome kako sam "omalovažila studente“ (?!) Ne, samo bi Suki, rodom iz Tutina, Srbija, sa radom u Esenu, Nemačka, da se dodvori onima koji bi umesto srpske zastave stavljali neku drugu u sred Beograda. A to priznaćete neće moći. PS (Poseban krug pakla za sve one koji su se obradovali otkazivanju mog nastupa, valjda je to ona demokratija i vladavina prava za koju su glasali. A kako će se to sve završiti, bolje da ne pričam ja, neka pokaže vreme) - zaključila je Karleuša.

Klub se oglasio i demantovao navode koje kruže mrežama

Ovo Karleušino oglašavanje usledilo je nakon dva saopštenja kluba iz Nemačke.

U prvom saopštenju oni su naveli svoje razloge otkazivanja Karleušinog nastupa, koje prenosimo u celosti:

- Poštovani gosti, ovim putem vas obavještavamo da se nastup Jelene Karleuše, planiran za 31.10.2026. u Teatro Clubu Esen, neće održati. Ovu odluku doneli smo nakon ozbiljnog razmatranja njenih javnih izjava i stavova povodom aktuelne političke situacije u Srbiji. Posebno se ograđujemo od izjava kojima se vređaju i omalovažavaju studenti i građani koji se bore za svoja prava, kao i od retorike koja doprinosi podelama i netrpeljivosti. Smatramo da je uloga pevačice prvenstveno da svojom muzikom zabavlja, spaja ljude

i širi pozitivnu energiju, a ne da svoju popularnost i javnu scenu koristi za političke obračune, vređanje i produbljivanje podela među narodom. Svako ima pravo na vlastito političko mišljenje, uključujući i javne ličnosti. Međutim, smatramo da postoji jasna granica između izražavanja mišljenja i korištenja vlastitog uticaja za omalovažavanje drugih. Naša bina je mesto za muziku i zabavu, a ne platforma za političku propagandu. Teatro Club Esen je mesto zajedništva, poštovanja i dobre atmosfere. Ne želimo našim gostima pružati prostor u kojem se promovišu stavovi suprotni vrednostima iza kojih stojimo. Naši principi nisu na prodaju i nijedan nastup nije važniji od poštovanja naših gostiju i vrednosti koje zastupamo. Hvala vam na razumevanju i podršci. Vaš Teatro Club Esen - stoji u saopštenju kluba.

Nakon toga Jelena je na svom Iks nalogu objavila u vidu saopštenja kluba druge razloge otkazivanja nastupa, a to je pretnja smrću.

- Poštovani gosti, sa velikim žaljenjem obaveštavamo vas da se planirani nastup Jelene Karleuše u Teatro Clubu Esen, 31.10.2026. godine, otkazuje zbog velikog broja anonimnih pretnji i ozbiljnih pretnji po život muzičkoj zvezdi Jeleni Karleuši, kao i samim

organizatorima. Bezbednost naše gošće, publike, tima i svih koji učestvuju u organizaciji događaja nama je na prvom mestu, i u ovakvim okolnostima nismo u mogućnosti da održimo koncert. Novi datum nastupa biće uskoro objavljen, čim se za to steknu bezbedni uslovi,

o čemu ćemo vas blagovremeno obavestiti. Sve kupljene ulaznice važiće za novi datum, te nije potrebno vršiti povraćaj novca. Ukoliko vam novi datum ne bude odgovarao, o načinu refundacije obavestićemo vas naknadno. Ničiji politički stav, niti sloboda mišljenja i govora, ne smeju da dovedu do toga da se bilo kome preti ubistvom, kao što se to trenutno dešava Jeleni Karleuši, koja nikada nije širila mržnju niti imala bilo kakvu negativnu izjavu prema bilo kom narodu. Takvi postupci su neprihvatljivi i apsolutno osuđujemo svaki oblik pretnji i govora mržnje. Teatro Club Esen najoštrije osuđuje sve pretnje i napade koje je klub dobio, kao i sve pretnje koje su upućene Jeleni Karleuši. Izvinjavamo se svim našim gostima koji su kupili kartu i radovali se ovom koncertu. Zahvaljujemo vam na razumevanju, podršci i vernosti. Teatro Club Esen ostaje mesto dobre muzike, zajedništva i poštovanja - naveli su iz kluba.

Nakon što su se na društvenim mrežama pojavile različite objave o otkazivanju nastupa, oglasili su se i predstavnici kluba „Teatro Club Essen“, koji su na zvaničnom Instagram profilu objavili novo saopštenje.

U njemu su naglasili da je njihovo prvo obaveštenje o otkazivanju koncerta jedino zvanično, dok su se istovremeno ogradili od druge poruke koja se širila internetom.

- Želimo jasno da naglasimo da je isključivo naše prvo objavljeno saopštenje u vezi sa otkazivanjem nastupa Jelene Karleuše 31.10.2026. godine jedino zvanično saopštenje Teatro Club Essen-a – navodi se u objavi kluba.

Predstavnici kluba posebno su istakli da druga poruka, koja je kružila društvenim mrežama i predstavljana kao njihovo obraćanje, nije autentična.

- Drugo saopštenje koje se trenutno širi na društvenim mrežama nije od nas i nije ga objavio Teatro Club Essen. To je lažna poruka od čijeg sadržaja se izričito ograđujemo. Ne prihvatamo da se u naše ime plasiraju netačne informacije – poručili su iz kluba.

U objavi su prikazali i spornu poruku, označivši je kao lažnu. Reč je o sadržaju koji je predstavljen kao objava Jelene Karleuše, a u kojem se, između ostalog, govori o pretnjama smrću.

Klub je potom zahvalio gostima, prijateljima i pratiocima na podršci koju im pružaju nakon što je vest o otkazivanju koncerta izazvala veliku pažnju javnosti.

– Od srca se zahvaljujemo svim našim gostima, prijateljima i podržavaocima na ogromnoj podršci, brojnim porukama i rečima ohrabrenja – naveli su predstavnici kluba.

Na kraju obraćanja poručili su da nastavljaju da se zalažu za poštovanje, zajedništvo i miran suživot.

Karleuša progovorila i o pretnjama

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Kurir

Međutim, tu nije bio kraj javnim oglašavanjima.

Jelena Karleuša se ponovo obratila pratiocima, ovog puta emotivnom porukom u kojoj je navela da se suočava sa ozbiljnim pritiscima, uvredama i pretnjama zbog svojih javno iznetih stavova.

- Žao mi je što moji fanovi moraju da proživljavaju ovaj linč zajedno sa mnom… OPET. Žao mi je što moraju da gledaju i čitaju kako mi prete smrću, objavljuju kućnu adresu gde živim sa maloletnim detetom – napisala je Karleuša.

Ona je istakla da, prema njenom mišljenju, čitava situacija odavno prevazilazi okvire njenog muzičkog posla.

- Izabrala sam da imam svoj glas i svoj stav, a to me mnogo košta. Opasna su vremena, a ja tvrdoglavo odbijam da me ućutkaju. Ponos, pravičnost, ludost… puno me košta u životu. Znam – navela je pevačica.

U nastavku poruke govorila je i o pravu žena na slobodno izražavanje mišljenja, ističući da želi društvo u kojem svaka žena može otvoreno da iznese svoj stav bez straha od uvreda i pretnji.

- Doći će opet vreme kada će u Srbiji svaka žena moći da kaže šta misli, da ima jasan stav na svaku temu, da bude hrabra u odbrani sebe i da se ne plaši rulje, pretnji, uvreda, LINČA svi na jednu… za to se borim jer jedino je to prava demokratija i prava slobodna Srbija. Volim vas – zaključila je Karleuša.

Različite verzije događaja izazvale buru na društvenim mrežama

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printscreen

Dok Karleuša tvrdi da je njen nastup otkazan zbog stavova koje je iznela na društvenim mrežama, predstavnici kluba su u svom poslednjem obraćanju akcenat stavili na demantovanje poruke koja im se pripisuje i zahvalnost publici na podršci.

Otkazivanje koncerta tako je preraslo u javnu polemiku koja je privukla pažnju korisnika društvenih mreža, a u kojoj su otvorene i teme slobode govora, političkih stavova i odgovornosti za informacije koje se šire internetom.

Ono što je za sada izvesno jeste da nastup Jelene Karleuše, planiran za 31. oktobar u Esenu, neće biti održan, dok reakcije na društvenim mrežama ne prestaju.