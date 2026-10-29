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Voditeljka Dragana Kosjerina godinama je na malim ekranima, pa se o njoj mnogo štošta zna. Dragana ima manekensku građu, te je svojevremeno i zarađivala kao model, dok se mnogi pitaju koliko je tačno visoka.

Kosjerina može da se pohvali natprosečnom visinom za ženu, pa će cifra zasigurno iznenaditi mnoge.

Ovako je Dragana nekad izgledala:

1/10 Vidi galeriju Dragana Kosjerina nekad i sad Foto: Printscreen, Instagram Screenshot

Dragana Kosjerina je visoka tačno 176 cm, što je svrstava u red najviših voditeljki u Srbiji.

Uvek je na visokim potpeticama, pa deluje više i od mnogih muškaraca.

"Muž i ja smo dostigli emotivnu zrelost"

1/11 Vidi galeriju Dragana Kosjerina važi za jednu od naših najlepših voditeljki Foto: Printscreen/Instagram



Dragana je, inače, nedavno iskreno govorila o partnerskim odnosima kao i šta je do danas kod sebe promenila.

- Meni se to dosad nije dešavalo. U prethodnim vezama se očekivalo bezuslovno prilagođavanje kao dokaz ljubavi i posvećenosti, što nikad ne rezultira srećnim krajem. Jer, kada se partneri prilagode do krajnjih granica, neminovno shvate da nisu više oni ljudi s početka veze - navela je tad, pa se osvrnula na odnos sa mužem Bojanom.

- Tek kad dvoje dostignu emotivnu zrelost, što se nama očigledno dogodilo i naišli smo jedno na drugo u pravom trenutku, onda je sve u redu - dodala je Dragana za "Gloriju".