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Poznati kompozitor Milutin Popović Zahar nije prisustvovao prvom solističkom koncertu svoje bivše supruge Goce Lazarević. Iako je obećao da će doći i podržati je na ovom važnom događaju, njegov izostanak u poslednji čas iznenadio je mnoge, ali je pevačica pred publikom otvoreno objasnila šta se zapravo dogodilo.

Kako je Goca Lazarević otkrila sa bine, Milutin Popović Zahar je dolazak morao da otkaže u samom finišu iz zdravstvenih razloga.

- Rekao je da će doći, međutim, danas je javio da se ne oseća dobro. Verujte mi da čak i par kolega je otkazalo, i to danas popodne, i mislili su da će se izvući, da će moći da dođu. Zaista je mnogo ljudi bolesno, i mnogo njih koji su meni važni iz istih razloga ne mogu da dođu - ispričala je pevačica.

1/4 Vidi galeriju Goca Lazarević na svom prvom solističkom koncertu u Beogradu Foto: Kurir

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Zanimljivo je da je slavni kompozitor ranijih godina u svom duhovitom stilu komentarisao mogućnost da se pojavi na Gocinom koncertu. On je tada kroz šalu isticao da ne bi mogao da deli binu sa njom jer su se oboje „nagledali jedno drugog za ceo život“.

- Goce sam se u životu toliko nagledao, kao i ona mene, da bi svaki naš zajednički koncert samo mogao da povisi još četiri stepena temperaturu! Ne mogu da idem zbog toga i da je i tamo gledam, iako verujem da će to biti jedna lepa priča koja se pravi - izjavio je Zahar pre nekoliko meseci.

1/7 Vidi galeriju Goca Lazarević i Milutin Popović Zahar Foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić, Nikola Anđić, Dragan Kadić, Vladimir Šporčić

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Kompozitor je tada dodao i da je ponosan na pesme koje je stvorio za svoju bivšu suprugu.