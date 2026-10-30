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Voditeljka Dragana Kosjerina Perduv je već godinama jedno od prepoznatljivijih lica na malim ekranima, a o njenom životu često piše i prača.

Dragana uživa u braku sa zubarom Bojanom Perduvom, a na domaćoj javnoj sceni njih dvoje važe za jedan od najskladnijih parova.

Voditeljka je svojevremeno otvoreno govorima o svom mužu Bojanu, a tom prilikom je istakla šta za nju predstavlja romantika.

- Za mene je romantično kada je mom partneru važno kako se ja osećam i kada je u stanju da moje potrebe stavi ispred svojih. Važniji mi je njegov zagrljaj, razgovor, razumevanje, nego da mi donese buket cveća i čokoladu ili da odemo na putovanje. Volim putovanja, nemojte da mislite da ne volim takve znake pažnje... (smeh) Za mene je suština odnosa i održavanje ljubavi u ovom prvom. Treba da budete saborci - istakla je tad Dragana.

1/4 Vidi galeriju Dragana Kosjerina i Bojan Perduv Foto: Printscreen Instagram

Kako je sama navela, njen suprug je i te kako romantičan i smatra da je napravila je pravi izbor.

- Romantičan je i u jednom i u drugom slučaju. Bojan ide sa mnom na putovanje, kupi mi cveće, razgovara sa mnom i zagrli me. Ja sam štriklirala sve s njim. Dobro sam birala, izabrala sam princa - kazala je ona tada za "Blic".

Na pitanje kako se njen suprug nosi sa tim što je ona javna ličnost, Dragana je kroz smeh navela da to dobro podnosi:

- Zna koga je birao! Od prvog dana imam njegovu podršku, podstrek u pravom smislu te reči. Čak i kada meni nestane energije i elana u različitim životnim situacijama, on je tu da taj elan vrati, to je doprinelo balansu privatnog i profesionalnog života - jasna je bila.

Imali venčanje drugačije od svih

Dragana Kosjerina izgovorila je sudbonosno "da" 2024. godine u Crkvi Svetog Marka na Tašmajdanu, a sutradan su organizovali i svadbeno veselje za stotinak gostiju.

Zanimljivo je da je venčanje bilo dvojezično, tačnije da je osim na srpskom, prevođeno i na portugalski jer je Bojanov kum Portugalac Rui.

Podsetimo, Dragana je za ovu specijalnu priliku ponela venčanicu pripijenu uz telo koja joj je stajala kao salivena. Gola leđa, gola ramena i ogromni šlep su učinila da ona izgleda besprekorno.

Za venčanicu izdvojila 5.000 evra

1/21 Vidi galeriju IZGLEDALA JE KAO GRČKA BOGINJA: Evo kako se Dragana Kosjerina zabavljala na građanskom venčanju, njen osmeh sve govori Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

Prema medijskim navodima, reč je o unikatnoj haljini za koju je voditeljka izdvojila čitavih 5.000 evra. Kosjerina i njen suprug nisu žalili ni na burme. U pitanju su one najkvalitetnije - brenda “kartije”. Ono što je posebno interesantno je da Dragana nije imala samo jednu već dve burme: zlatnu od 2.100 evra i od belog zlata i platine od 2.830 evra. Dakle, samo na svoje prstenje, Kosjerina je potrošila skoro 5.000 evra.

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