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Pop diva Jelena Karleuša ponovo je dospela u centar pažnje tokom muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“, a ovog puta razlog nije bila žestoka rasprava sa kolegama iz žirija, već mladi takmičar Dejan Simeunović, koji je očigledno uspeo da ostavi poseban utisak na pop divu.

Foto: Preent Screen

Naime, Dejan je svojim nastupom privukao pažnju publike, ali i Jelene Karleuše i Zorice Brunclik, koje nisu krile oduševljenje njegovim talentom. Ipak, Jelenini komentari posebno su se izdvojili, budući da je, osim pevanja, pohvalila i njegov fizički izgled, stil i harizmu.

Karleuša nije štedela komplimente, a njene reči mogle su se protumačiti i kao svojevrsni flert sa mladim kandidatom.

- Sladak si, sviđaš mi se, mislim da možeš dosta da napreduješ i da si dobar potencijal - poručila mu je Jelena.

Pevačica je potom nastavila da hvali Dejana, ističući njegovu pozitivnu energiju, specifičnu boju glasa i sigurnost tokom nastupa. Posebno joj se dopalo to što je uspeo da podigne atmosferu u studiju, a nije propustila ni da prokomentariše da joj deluje kao dobrica i veseljak.

Iako je reč o muzičkom takmičenju, način na koji mu se Karleuša obraćala mogao je da ostavi utisak da joj je mladić posebno simpatičan.

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printscreen

Ni Zorica Brunclik nije ostala imuna na Dejanov nastup, pa mu je otvoreno stavila do znanja da bi volela da ga vidi u svom timu, poručivši mu da joj upravo takav kandidat nedostaje kako bi njena ekipa bila potpuna.

Međutim, kada je došao trenutak za konačnu odluku, Dejan je izabrao upravo Jelenu Karleušu.

Da li su presudili njeni komplimenti, iskustvo ili harizma, nije poznato, ali je jasno da je mladi takmičar uspeo da privuče njenu pažnju, a njihov budući mentorski odnos mogao bi da bude posebno zanimljiv publici.

Po zanimanju je diplomirani muzički pedagog

1/5 Vidi galeriju Dejan Simeunović Foto: Preent Screen

Podsetimo, Dejan se već pet godina aktivno bavi pevanjem, a mnoge je iznenadila i činjenica da je po zanimanju diplomirani muzički pedagog i teoretičar.

- Bilo je jako teško diplomirati iskren da budem, malo mi se odužilo, ali kada je diploma u ruci nema boljeg osećaja, i isplatio se sav trud i rad– iskren je bio takmičar.

Iako ima dugo željenu diplomu, Dejan priznaje da je odluka pala da se okuša u estradnim vodama i ganja pevačku karijeru.

- Ja sam bio na par audicija ranije gde nisam prošao, pa sam krenuo na časove kod jedne profesorke koja me je ohrabrila da dođem opet i evo me– prizao je Simeunović i dodao:

– Imao sam malo tremu, ali posle je bilo kao kod kuće.