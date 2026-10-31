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Iako je na muzičkoj sceni više od pet decenija, Radiša Urošević važi za pevača koji je tokom karijere uspeo da sačuva mir i izbegne velike javne sukobe. Za razliku od pojedinih kolega koje često prate skandali i međusobne prozivke, on je, kako kaže, oduvek birao drugačiji put, a sada je otkrio i zbog čega nikada nije želeo da bude deo estradnih prepucavanja.

Foto: RTS/Printscreen

Urošević ističe da ga sukobi i potreba za medijskom pažnjom nikada nisu privlačili, već da je smatrao da je za dugovečnost na estradi najvažnije posvetiti se muzici, birati kvalitetne pesme i pažljivo sarađivati sa ljudima.

Ipak, jedna njegova izjava o Jeleni Karleuši svojevremeno je privukla veliku pažnju javnosti. Pevačica je, naime, istakla da je mislila da je Radiša odavno upokojen, a on je sada prvi put posle više decenija progovorio o svom odnosu sa njenom majkom Divnom Karleušom i otkrio da joj je svojevremeno pomogao u teškom životnom periodu.

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Kurir

- Pomogao sam joj dosta u životu, ali ne želim da pričam o tome. Divna je izgubila posao na radiju u momentu kada se razvela i ostala sama sa ćerkom koja je tada bila mala, a moj dobar prijatelj je bio na funkciji u toj firmi. Pozvao sam ga i zamolio da je vrati na posao budući da je samohrana majka. Smatram da sam učinio dobro delo i moguće je da Jelena ni ne zna za to, jer je imala dve ili tri godine. Nemam potrebu da joj odgovaram na zlonamerne komentare - rekao je pevač.

Ne želi da od humanog postupka pravi priču

1/6 Vidi galeriju Radiša Urošević Foto: Kurir Televizija, Petar Aleksić

Radiša je ovim priznanjem otkrio detalj iz prošlosti o kojem do sada nije javno govorio, ali je naglasio da ne očekuje zahvalnost niti želi da od nekadašnjeg humanog postupka pravi veliku priču. Kako kaže, nikada nije imao potrebu da se sveti, ulazi u rasprave ili odgovara na provokacije.

Govoreći o estradnoj sceni, Urošević se osvrnuo i na kolege za koje smatra da svesno izazivaju kontroverze kako bi se našli u centru pažnje. Prema njegovim rečima, takav način građenja popularnosti nikada nije bio njegov izbor, jer veruje da publiku na kraju zadržavaju pesme, a ne skandali.

- Brojne kolege namerno prave skandale da bi bili u centru pažnje. Svesno prave gluposti i spremni su da isceniraju sve i svašta samo da bi bili viđeni. U mom slučaju nije tako. Vodim se teorijom da treba da pevam onako kako mi je Bog dao, da pametno biram i pesme i saradnike i više ništa nije potrebno. Sa druge strane, oni snimaju pesme koje su kratkotrajne i svesno to rade. Takve numere nemaju budućnost, imaju trenutnu publiku i svi su svesni toga - istakao je Radiša.

Pevač je tako još jednom pokazao da se ne opterećuje estradnim sukobima i prolaznom popularnošću, već da se i posle više od pola veka na sceni drži svog principa – da je muzika ono po čemu umetnik treba da ostane upamćen.