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Maja Marinković, superfinalistkinja „Elite 9“, po prvi put se oglasila za medije kako bi prokomentarisala turbulentan odnos aktuelnih učesnika Elite 10, Filipa Cara i Aneli Ahmić.

Njihova veza već neko vreme izaziva brojne reakcije, a Maja nije krila šta misli o njihovom ponašanju, čestim sukobima i međusobnim prozivkama. U svom prepoznatljivom stilu, osvrnula se i na to što je često pominju u kontekstu njihove ljubavne priče, pa je imala šta da poruči oboma.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Marko Karović

- Ne vidim potrebu zašto konstantno mene ubacuju u njihovu ljubavnu svađu i vezu. Nije im bilo dosta Anđela, Gastozz. Laura, obezbeđenje, pa sad i mene svako malo provuče. Pa čak i Snupi im bio problem u vezi, jedina veza kojoj predstavlja kućni ljubimac problem! Ne znam čemu potreba da stalno izgovara "Nisam ti ja Maja " ? - Komentarisala je Marinovićeva i nastavila:

- Pa da joj objasnim zašto ona nije Maja? Maja nema kući dete, a Aneli je mama kojoj dete gleda svaki dan u dnevnim terminu seksualne odnose, pljuvanje u lice, izbacivanje iz kreveta, itd. Čovek joj psuje mamu, porodicu, brata, pa sad i sestru. Njeno rijaliti učešće se svodi "Darko ja sam se promenila, jeste ali u lošije!" - Govorila je Maja i dodala:

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Printscrean

- Mene njihova veza ne zanima, ja je čak i podržavam jer odlično pokazuju prava lica jedno drugog, ali mi ne pada na pamet da ostanem bez komentara kada me non stop provlače. Kada kaže nisam ti ja Maja, tačno nije niti će biti za tri života. On je samo bledi pokušaj "kopije" mene i Dalile. Večito nečija kopija, osoba u tim godinama bez identiteta. A da se prisetimo kako je komentarisala odnos mene i Asmina, ona i Filip su za sada pokazali da su gubavci blaga reč za njih, s obzirom na to da odišu prljavštinom, spavanjem 24h u onom neurednom svinjcem koji su napravili od rehaba - završila je Maja.

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