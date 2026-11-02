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Mišo Kovač, legendarni pevač koji je popularnost stekao u vreme bivše Jugoslavije, preminuo je u subotu oko 16.30 sati u svom domu u Splitu u 86. godini. Umro je u snu.

Ova vest pogodila je mnoge, a građani njegovog rodnog grada Šibenika danas će se oprostiti od njega uz pesmu. Okupljanje je najavljeno za 17 sati na trgu između Katedrale Svetog Jakova i Gradske većnice.

Zajedničko pevanje

Organizatori su pozvali sve građane da zajedničkim pevanjem odaju počast muzičkoj zvezdi.

- Napustio nas je naš Mišo Kovač, legenda hrvatske muzike, ponos Šibenika i Dalmacije, čije će pesme zauvek živeti u našim srcima. Zajedno ćemo pesmom odati poslednju počast našem Mišu, čoveku čiji je glas obeležio generacije. Pozivamo sve da nam se pridruže i pokažu koliko je Mišo značio svom Šibeniku - stoji u pozivu objavljenom na društvenim mrežama.

Inače, čim se saznalo je pevač preminuo, njegovi prijatelji i građani Splita su se okupili ispred njegovog doma i palili sveće. Od njega su se oprostili i navijači i ljubitelji košarke.

1/5 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Screenshot YT

Na splitskim Gripama su na dan njegove smrti ugašena svetla, a u dvorani je s razglasa puštena himna Jugoplastike, koju je otpevao Mišo još davne 1970. godine. Inače, Kovač je bio veliki navijač fudbalskog kluba Hajduk, ali voleo je i košarku.

Preminuo čim je iz bolnice došao kući

Za 24 sata.hr oglasio se njegov dugogodišnji prijatelj i menadžer Ivan Bubalo, koji je s Kovačem sarađivao čak 49 godina. On je ispričao kako su izgledali pevačevi poslednji sati.

- Otišao je naš najveći pevač svih vremena. Sve mi je to sveže. Pozlilo mu je i završio je u bolnici, a onda je došao kući i odmah potom umro - rekao je Bubalo i nastavio:

- Odmah sam se javio splitskom gradonačelniku da se za Miša organizuje dostojanstven oproštaj, budući da će biti sahranjen u Zagrebu. Mišo je Split oduvek smatrao svojim gradom.

Biće sahranjen pored sina

Podsetimo, Mišo Kovač je pred smrt izrazio želju da bude sahranjen pored sina Edija, koji je preminuo 1992. godine, kad je imao samo 16 godina, na zagrebačkom groblju Mirogoj, piše Slobodna Dalmacija.

Pevač, koga su voleli milioni ljudi, smrt sina nikada nije preboleo. To je na njega ostavilo neizbrisiv trag. Mišo je kasnije u svojim intervjuima govorio koliko mu naslednik nedostaje.

- Kao ocu, najžalosnije mi je što je otišao moj sin Edi. Fizički mi nedostaje do bola, međutim, on je uvek sa mnom, svaki dan, svaki sat, u mojoj duši - rekao je jednom prilikom za Jutarnji list.

1/5 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Screenshot YT, Screenshot

Edi je primljen u bolnicu s prostrelnom ranom glave, ali je, kako je kasnije ispričala njegova majka za medije, preminuo od sepse.

Edija je Mišo Kovač dobio u braku sa Anitom Buturinom, od koje se posle tragedije razveo. Iza njega je ostala ćerka Ivana Kovač, koja je pošla njegovim putem i jedno vreme bila pevačica grupe Magazin.