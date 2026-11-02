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Maja Nikolić je jedna od onih javnih ličnosti koje se ne opterećuju tuđim mišljenjem, već teraju po svom, kako na muzičkoj sceni, tako i u biranju modnih kombinacija.

Uživa u šopingu

Ona očigledno dobro zna šta joj je potrebno, pa je tokom vikenda odlučila da obavi kupovinu. Naš paparaco je spazio pevačicu usred jednog tržnog centra, gde je obilazila prodavnice i kupovala sve što joj je bilo potrebno. Ipak, jedan detalj nam je posebno zapao za oko, a bilo je gotovo nemoguće da ga ne primetimo. Maja je, naime, pazarila ogromnu torbu, i to takvu da bi u nju, po svemu sudeći, moglo da stane gotovo sve što joj je potrebno tokom dana!

1/7 Vidi galeriju Pevačica se modira Foto: Kurir



Iako je nižeg rasta, pevačica očigledno nije želela da pravi kompromise kad je reč o praktičnosti. Umesto male tašne u koju jedva stanu telefon, novčanik i ključevi, odlučila se za model impozantnih dimenzija. Ako je suditi po njenom izboru, u ovoj torbi ima mesta za sve, od ličnih stvari do brojnih sitnica koje mogu da zatrebaju tokom napornog radnog dana.

Raspoložena

Maja je još jednom pokazala da ima svoj stil i da ne robuje pravilima. Dok pojedine dame biraju minijaturne torbice, koje više služe kao modni detalj nego kao praktičan aksesoar, ona se očigledno vodi drugačijom logikom. Zašto nositi dve torbe kada sve može da stane u jednu, i to onu najveću. Nakon kupovine Nikolićka se vratila svojim svakodnevnim obavezama, jer za nju, čini se, nema mnogo predaha.

S obzirom na dimenzije njenog novog modnog dodatka, pravo je pitanje da li je to samo torba ili mali garderober koji može da ponese sa sobom. Šalu na stranu, pevačica je još jednom pokazala da ima svoj fazon i da joj je najvažnije da izabere ono što joj odgovara.