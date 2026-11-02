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Prekid dugogodišnjeg prijateljstva i saradnje Jelene Karleuše i Zorana Birtaševića nastavlja da intrigira javnost na društvenim mrežama, a svaki novi potez dodatno podgreva spekulacije o njihovom odnosu.

Nakon što je Birtašević obrisao sve zajedničke fotografije sa pop zvezdom, pažnja se sa njihovog nekadašnjeg bliskog odnosa preselila na društvene mreže, gde su fanovi počeli da iznose svoje mišljenje o lojalnosti, prijateljstvu i svemu što je ostalo iza njihovog razlaza.

Sve je jasno

Posebno burne reakcije izazvao je jedan komentar na društvenoj mreži Iks koji je prikupio gotovo 10.000 pregleda i pokrenuo raspravu među korisnicima. Autor objave osvrnuo se na one koji su, nakon prekida odnosa sa Karleušom, odlučili da uklone zajedničke fotografije sa svojih Instagram profila, dok su, kako je naveo, zadržali uspomene na luksuzan život koji su ranije delili sa pevačicom.

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1/1 Vidi galeriju Komentar na Iksu Foto: X printscreen

„Ali ovi što brišu slike sa JK sa svojih Instagram profila, a ostavili su slike sa jahti, iz privatnih aviona, sa putovanja, iz njene kuće, bazena, u njenim stvarima, automobilima, stanovima i tako dalje. Koliko zapravo ta lojalnost ne postoji. Postoji, ali je retka. Jadno“, glasio je komentar koji je privukao pažnju korisnika ove društvene mreže.

Upravo su ove reči pokrenule polemiku o tome koliko su prijateljstva na estradi iskrena i da li pojedini odnosi opstaju samo dok postoje zajednički interesi. Dok su jedni podržali ovakav stav i poručili da se odanost ne dokazuje fotografijama, već ponašanjem onda kada nastupe problemi, drugi su smatrali da svako ima pravo da odluči šta će ostaviti na svojim profilima nakon prekida prijateljstva.

Fanovi stali u odbranu

Obožavaoci Karleuše nisu propustili priliku da prokomentarišu potez njenog nekadašnjeg bliskog saradnika. Za mnoge od njih brisanje zajedničkih fotografija nije samo pitanje uređivanja profila na društvenim mrežama, već simboličan gest kojim se, prema njihovom tumačenju, stavlja tačka na jedan dugogodišnji odnos.

Rasprava na Iksu ubrzo je prerasla u širu priču o lojalnosti na javnoj sceni. Korisnici su diskutovali o tome da li su prijateljstva među poznatima često izložena pritisku popularnosti, poslovnih interesa i javnog imidža, ali i o tome koliko društvene mreže utiču na način na koji ljudi pokazuju da su sa nekim završili.

Jedni su stali uz autora komentara, smatrajući da je lako biti uz nekoga dok traju putovanja, druženja i lepi trenuci, ali da se prava odanost pokazuje kada nastupe nesuglasice. Drugi su upozoravali da uklanjanje fotografija ne mora nužno da znači da je neko izdao prijatelja, već može biti lična odluka nakon završetka jednog životnog ili poslovnog poglavlja.

A bili su skladan džet set prijateljski par

1/5 Vidi galeriju Puklo prijateljstvo Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Birtašević je godinama bio važan deo profesionalnog okruženja JK, zbog čega je vest o uklanjanju zajedničkih fotografija privukla dodatnu pažnju. Kada se ljudi koji su dugo bili povezani poslovno i privatno udalje, javnost često pokušava da pronađe značenje u njihovim potezima na internetu.