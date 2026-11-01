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Bela kuća u Šimanovcima ponovo je poprište teških emocija i burnih suočavanja, a u centru pažnje ovog puta našla se Aneli Ahmić. Vidno slomljena i u suzama, učesnica „Elite 10” otvorila je dušu cimerki Slađi Lazić Poršelini povodom turbulentnog i iscrpljujućeg odnosa sa Filipom Carem.

Pored ogorčenosti zbog njegovih uvreda i odluke da stavi tačku na tu priču, Aneli je priznala da joj ogroman teret stvara i borba oko starateljstva nad ćerkom, tvrdeći da je pod pritiskom sa više strana.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen, Marko Karović

- Sve mi se zgadilo. Samo neka mi ne prilazi jer ne želim da ga gledam. Ja njega poznajem tri godine, a on mene na ovaj način da vređa. Ja sam odvratna sama sebi - govorila je Aneli.

- Pa ti kad mu pređeš si kao krpa i otirač - dodala je Slađa.

- Ja ne volim da me neko izvređa. Njega to loži, on želi da me grli posle toga. Pa ne može da me grli posle toga. On bi napolju radio mnogo gore stvari. Jako je mala granica da ga skroz precrtam i da sednem na drugu stranu i da me boli uvo šta će ko da kaže - pričala je Aneli.

- Nemojte da mu prenostite da sam plakala. Ja ne plačem zbog njega. Asmin me je tužio i hoće dete da mi oduzme. Ova (Maja) ga huška - pričala je Aneli.

1/5 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Kurir

- Ona je i dalje zaljubljena i nikad neće zaboraviti Cara - dodala je Slađa.

- Ona se boji jer smo pričali o deci. Neću da pričam, bila je okej prema Nori - pričala je Aneli.

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