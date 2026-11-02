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Novi angažman na televiziji Pink ponovo je doveo Kristinu Iglendžu u centar pažnje javnosti, a sa njim su isplivali i detalji iz njenog privatnog života. Malo ko se seća da je atraktivna voditeljka svojevremeno bila ludo zaljubljena u poznatog rijaliti učesnika, zbog kojeg je, kako je sama priznala, trpela i poslovne posledice. Njihova ljubav bila je toliko ozbiljna da je došlo i do veridbe, ali se zajednička budućnost nije ostvarila.

Reč je o Mladenu Vuletiću, pobedniku sedme sezone rijalitija „Parovi”, sa kojim je Kristina bila u emotivnoj vezi. Njih dvoje nisu krili ljubav, a zajedničke fotografije i romantični trenuci koje su objavljivali na društvenim mrežama privlačili su veliku pažnju.

Mladen je svoju tadašnju izabranicu zaprosio, međutim, umesto venčanja usledio je raskid. Vuletić je tada potvrdio da je njihovoj ljubavi došao kraj, naglasivši da razlog nije bila prevara.

1/4 Vidi galeriju Kristina Iglendža Foto: Pritnscreen, Printscreen/Instagram

– Da, da. Raskinuli smo, evo skoro mesec dana. Nije razlog niti prevara, niti bilo šta. Ona je predivna devojka, ali jednostavno se ne slažemo u nekim stvarima – rekao je tada Mladen.

Zbog ljubavi ostala bez posla

Njihova romansa počela je nakon što je Vuletić diskvalifikovan iz rijalitija „Parovi”, u kojem je Kristina radila kao voditeljka. Iako joj se, kako je priznala, Mladen u početku nije dopadao, emocije su se postepeno razvile.

– To se dogodilo vrlo spontano, uopšte mi nije bio interesantan dok sam vodila unutra. Baš mi je bio antipatičan. Tek sam kasnije videla da je inteligentan, zanimljiv. Zaljubila sam se u njega i shvatila sam da ne mogu da se kontrolišem u njegovom prisustvu, a znam da moram da budem profesionalna, ipak sam voditeljka. On mi je rekao da se zaljubio u mene čim me je ugledao – rekla je Kristina za „Pulsonline”.

Foto: Printscreen/Instagram

Voditeljka je tada priznala i da se ljubav sa rijaliti pobednikom odrazila na njenu profesionalnu karijeru, budući da je prestala da sarađuje sa televizijom Hepi.

– Sve je ovo uticalo na moju karijeru, Hepi i ja više ne sarađujemo. Veza se dogodila kada je on izašao. Emocije i pogledi su postojali u toku ''Parova'' – otkrila je ona tada.

Foto: Pritnscreen

Nakon raskida svako je krenuo svojim putem. Mladen je sreću pronašao pored nekadašnje rijaliti učesnice Jelene Pešić, sa kojom je danas u braku i ima dve ćerke.

Vodi Jutarnji program sa Sarapom

Kristina Iglendža nedavno je postala deo televizije Pink, gde vodi Jutarnji program sa Predragom Sarapom. Kako je istakla, odlično se uklopila sa kolegom, a zajedničko poreklo dodatno je doprinelo njihovom razumevanju.

– Sarapa i ja jako lepo sarađujemo. Poreklom smo iz istih krajeva, iz Krajine, i uklopili smo se temperamentom. On je jedan gospodin i džentlmen. Od prvog dana nisam imala tremu. Rekao mi je da nema potrebe da pričamo jedno drugom kako treba da se radi, već je bitno da se "klikne", i kad klikneš, to ide prirodno. Ušli smo u posao kao da se znamo sto godina.

Voditeljka je javno govorila i o dolasku na Pink, otkrivši da je od Željka i Milice Mitrović dobila poslovnu ponudu.

1/7 Vidi galeriju Kristina Iglendža Foto: Printscreen/TV

Doživela ozbiljnu povredu na moru

Pored ljubavnog života i televizijske karijere, Kristina je pažnju javnosti privukla i nakon ozbiljne nezgode koju je doživela tokom letovanja. Naime, prilikom skijanja na vodi došlo je do povrede zbog koje je morala da potraži lekarsku pomoć.

– Volim adrenalinske sportove, skijala sam na vodi na gliseru i vozač je dao gas. U tom trenutku sam napravila špagu i mišić je skroz pukao – ispričala je Kristina.

Kako je objasnila, prvobitna lekarska procena nije pokazala koliko je povreda zapravo bila ozbiljna, pa je nastavila sa svakodnevnim aktivnostima, uključujući i treninge.