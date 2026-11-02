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Voditeljka Lea Kiš godinama važi za jedno od najnasmejanijih i najraspoloženijih lica na malim ekranima. Međutim, iza njenog prepoznatljivog osmeha krije se izuzetno bolna životna priča i drama kroz koju je prošla 1999. godine, tokom bombardovanja.

U tom periodu, Lea Kiš je čekala drugo dete. Tragičnog dana kada je poginulo 16 njenih kolega na RTS-u, voditeljka je bila u zgradi televizije gde se upisala, a zatim vratila kući ne sluteći šta sledi. Zbog vanmaterične trudnoće imala je predosećaj da nešto nije u redu, a hirurška intervencija bila je zakazana za dva dana.

1/12 Vidi galeriju Voditeljka prošla kroz golgotu. Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, Instagram

Međutim, situacija se naglo i dramatično pogoršala dok je sa četvorogodišnjom ćerkom Sarom bila na pijaci. Pod zvucima sirena za uzbunu došlo je do teških komplikacija i jakog unutrašnjeg krvarenja u stomaku. Intuitivno svesna da joj je ostalo veoma malo vremena da preživi, voditeljka je poslednjim atomima snage uspela da stigne do privatne klinike svog lekara u ulici Majke Jevrosime.

- Ja sam u tom trenutku čekala drugu bebu. Nažalost, izgubila sam tu bebu. Posle toga sam imala tešku operaciju. Zaista sam jedva ostala živa u tom bombardovanju. Dva puta su se borili za moj život. Preživela sam. Oporavak je trajao dugo. I ono što mogu da Vam kažem, a da se ne rasplačem, a to je da, ovako i dan-danas sebe vidim pod sirenama, kako vodim Saru za ruku, kako znam da mi nije ostalo puno vremena, ali samo pod tim bombama želim da smestim negde - rekla je ona između ostalog.

Odustali od drugog deteta

Lekari su uložili nadljudske napore kako bi joj spasili život. Ipak, usledio je dug i težak oporavak, kako fizički tako i psihički. Najteži udarac za voditeljku bilo je saznanje da više neće moći da se ostvari u ulozi majke.

Nakon toga, usled hormonskih promena, Lea se suočila sa tumorom i novom operacijom. Iako su suprug i ona imali nekoliko pokušaja da ponovo dobiju dete, u jednom trenutku su morali da podvuku crtu i odluče da je njen život ipak na prvom mestu.

- Imala sam tumor, pa još jednu operaciju posle toga i nekoliko pokušaja da se po drugi put ipak ostvarimo kao roditelji, do jedne ključne tačke kada smo rekli ne, ne vredi, život moj je važniji... Žao mi je, kažem to je izuzetno traumatičan osećaj i događaj za svaku ženu. I svaka žena koja je to prošla zna da je to teško.

1/4 Vidi galeriju Lea Kiš Foto: Instagram, Printscreen/Instagram, Pritnscreen

Iako su pretrpeli stravičan gubitak i traumu, porodica je svu svoju ljubav usmerila ka ćerki Sari. Danas, godinama nakon teškog perioda, u dom Lee Kiš stigle su najlepše vesti — voditeljka je nedavno postala baka.