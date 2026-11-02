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Dok se u javnosti sve glasnije spekuliše o njenom razvodu od pevača Slobe Vasića, njegova supruga Jelena ne prestaje da privlači pažnju. Atraktivna crnka ponovo se oglasila na društvenim mrežama i pokazala kako uživa u noćnom provodu, a njeno izazovno izdanje nije prošlo nezapaženo.

Jelena je na Instagramu podelila fotografije iz izlaska, na kojima je pozirala u kratkoj, pripijenoj crnoj haljini sa svetlucavim detaljima i dubokim dekolteom.

Posebnu pažnju privukle su njene duge noge, koje je istakla crnim najlonkama i visokim potpeticama. Uska haljina naglasila je njenu vitku figuru, dok je širokim osmehom pokazala da je odlično raspoložena.

Njeno izdanje izazvalo je brojne reakcije na društvenim mrežama, a komplimenti na račun izgleda nastavili su da se nižu.

Podsetimo, o navodnim problemima u braku Slobe i Jelene Vasić već mesecima se govori u javnosti. Spekulacije o razvodu dodatno su podgrejane nakon što je Jelena na društvenim mrežama vratila svoje devojačko prezime Karagić.

1/5 Vidi galeriju Jelena Vasić Foto: Printscreen/Instagram

Sloba Vasić se oglasio posle priče o razvodu i preljube

Podsetimo, nakon što su se u medijima pojavile glasine da se Sloba Vasić razvodi od supruge Jelene, pevač se oglasio za medije. Osim toga u javnosti su isplivale i poruke na kojima se pevač dopisuje sa drugom ženom.

– Nisam ispratio. Ali se ne dopisujem ni sa kim. Ako mi možete reći ko je u pitanju – kratko je rekao Sloba Vasić, koji je potom upućen na postojeće prepiske.

- AI radi svašta. To je jedino što mogu da kažem jer se ni sa kim nisam dopisivao. Nemam potrebu da se pravdam, ali ako ćemo već do istine, onda da kažem. Pritom, sada se koristi ovaj trenutak u kom se nalazim, pa svi pokušavaju da naude na svaki mogući način. Takvi smo. Ako možeš, pomozi, to je nekad bilo, sada je ako možeš, odmozi ili pomozi da bude još gore - rekao je Sloba Vasić.

1/8 Vidi galeriju Sloba Vasić Foto: Kurir, Printscreen/Instagram, Ilija Ilić