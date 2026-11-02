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Voditeljka Jovana Jeremić oglasila se povodom spekulacija o navodnim kadrovskim promenama na televiziji Pink, a posebno je prokomentarisala glasine da bi njena koleginica Sanja Marinković mogla da ostane bez angažmana na ovoj televiziji.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Poslednjih dana u javnosti su se pojavile brojne informacije o navodnim otkazima i promenama na Pinku, a Jovana je u razgovoru za domaće medije odlučila da stavi tačku na ove spekulacije. Ona je istakla da su priče o Sanjinom odlasku potpuno netačne, a za koleginicu je imala samo reči hvale.

- To su lažne vesti. Inače, retrogradan je Merkur u Škorpiji, a s obzirom na to da ja volim astrologiju, hajde malo i da kažem ljudima da ne slušaju i da ne veruju sve ono o čemu se piše i govori. Nisam znala da su i za Sanju to izmislili. Stvarno? Pa dobro, to je verovatno od onih koji Sanji to žele. Ali, to je nemoguće. Sanja je najgledaniji autor na našoj televiziji i prosto, Sanja Marinković je institucija i to su gluposti - poručila je Jovana.

1/4 Vidi galeriju Sanja Marinković Foto: Printskrin Instagram

Voditeljka se potom osvrnula i na sopstveni status na Pinku, naglašavajući da nema razloga da brine za svoje radno mesto. Kako je istakla, iza nje stoje rezultati, gledanost i format koji je godinama gradila, zbog čega ne strahuje od eventualnog otkaza.

Jovana nije krila samopouzdanje, pa je poručila da je upravo ona zaslužna za razvoj informativnog žanra na domaćoj televizijskoj sceni. Štaviše, smatra da trenutno nema voditelja koji može da joj parira u tom segmentu.

- Uglavnom, ja se ne bojim otkaza iz razloga što ja ovo što radim, radim svoj posao, svoj žanr najbolje od svih. I ne postoji neko ko u ovoj državi radi bolje infotainment od Jovane Jeremić. Ja sam ovaj smer i uvela, ja sam ga i napravila, ja sam ga izmislila. Još uvek se niko na našim prostorima nije pojavio ko može meni u tom kontekstu da parira. Što se tiče rejtinga, gledanosti i ljudi koji prate moj program, ja sam apsolutno broj jedan. I mene je rejting doveo na ovu televiziju, rejting me održava sve vreme - istakla je Jeremićeva.

1/5 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Otkazi od prošle godine

Podsetimo, Željko je pre godinu dana podigao je veliku prašinu kada je na dan krsne slave najavio je čistku u svojoj kompaniji.

- Danas je moja slava i dan kada je prošle godine na ovaj dan preminula moja najvoljenija majka! Preuzeo sam slavu i nadam se da sam na dostojan način bar u nekom smislu odmenio moju majku i oca. Ali ovaj dan je poseban za mene, jer sam se juče na majčinom grobu zakleo da ću ispraviti sve nepravilnosti i nepravde u mom životu. Mojom greškom u sistemu PINK MEDIA GROUP nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi, da ne kažem go*ana, ali pre svega NELOJALNIH i POKVARENIH, tako da ću počistiti svoju kuću bez ikakvih emocija jer je to zavet mojoj majci! Počinjem od onih koji su poslednji i nastali! No mercy! P.S. J****u im majku majčinu pa makar mi to bilo poslednje - napisao je on tada.