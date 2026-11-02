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Folk pevač Halid Muslimović u svojoj autobiografiji „Mene je učilo vrijeme“ otkrio je brojne detalje iz privatnog i poslovnog života o kojima do sada nije mnogo govorio. Među pričama koje su privukle posebnu pažnju našlo se i njegovo poznanstvo sa čuvenom italijanskom zvezdom filmova za odrasle i nekadašnjom poslanicom Ilonom Štaler, poznatijom kao Ćićolina.

Halid Muslimović Foto: Dejan Milićević

Muslimović se u knjizi prisetio perioda s kraja osamdesetih godina, kada je Ćićolina boravila u Prijedoru. Njihov susret dogodio se u hotelu "Biser“, gde je pevač često dolazio sa prijateljima, a tom prilikom znao je i da zapeva svoje najveće hitove.

Kako je opisao, za Ćićolinu je već tada znao iz medija, a njihovo poznanstvo počelo je upravo u ovom hotelu. Pevač je otkrio i kakav je utisak ostavila na njega, posebno ističući njenu inteligenciju i obrazovanje.

- Lično, nisam nikada bio ljubitelj te vrste filmova, niti sam imao vremena za to. Mene su u životu zanimale druge stvari. U to vreme ona je bila i poslanik u državnom parlamentu Italije. Znao sam ko je Ćićolina, jer se u novinama uveliko o njoj pisalo, a posebno sarajevski „Ven“ u to vreme je imao potpuno liberalan pristup svemu tome pa i toj industriji. U prijedorskom hotelu „Biser“ često sam znao da svratim sa društvom i ponekada bih i zapevao svoje velike hitove. Ona je tu obratila pažnju na mene i upoznali smo se - napisao je Muslimović.

Posebno mu je ostao u sećanju način na koji je italijanska zvezda pratila njegove nastupe. Kako je naveo, svaki put kada bi zapevao, Ćićolina bi se okrenula prema njemu i pažljivo slušala.

- Kada bih ja zapevao, ona bi okrenula stolicu na kontra stranu, sela i naslonila se na naslonjač te pomno pratila moj nastup. Iako bi mnogi pomislili da, zbog posla kojim se ona bavi, nije reč o inteligentnoj i pametnoj osobi, nije tako. Ćićolina je jedna zaista načitana i izuzetno inteligentna osoba. Razgovori sa njom ostavljaju utisak izuzetno pametne osobe - ispričao je pevač.

Odbio unosan biznis i snimanje filmova za odrasle

1/5 Vidi galeriju Halid Muslimović Foto: Dejan Milićević, Kurir

U autobiografiji je Muslimović otkrio i da je svojevremeno imao priliku da uđe u posao koji je tada važio za veoma unosan. Naime, nakon što je pokrenuo sopstvenu produkcijsku kuću, pojedini prijatelji predložili su mu da se upusti u snimanje prvih domaćih filmova za odrasle.

Plan je, prema njegovim rečima, bio da se produkcija realizuje na relaciji Tuzla–Kalesija–Ohrid. Ipak, iako je znao da bi takav poduhvat mogao da mu donese značajnu zaradu, odlučio je da odustane jer se takav posao nije uklapao u njegov imidž i karijeru.

- U to vreme već sam bio pokrenuo svoju produkcijsku kuću i neki prijatelji su me savetovali da krenem i u tom smeru, a poznato je da je taj posao bio veoma unosan. Sve naše produkcije su radile sa licenciranim filmovima, umnožavali ih i distribuirali, međutim ideja je bila da moja produkcijska kuća snimi prve filmove za odrasle kod nas i to je trebalo da se desi na relaciji Tuzla-Kalesija-Ohrid. Međutim, ja sam dobro o svemu tome razmišljao. S jedne strane unosan posao, a s druge strane to nikako nije išlo uz moje ime - otkrio je pevač.

Ubrzo nakon toga izbio je rat, pa do realizacije ove ideje nikada nije došlo. Muslimović danas smatra da je doneo ispravnu odluku, ističući da se nije video u toj industriji i da bi takav poslovni potez mogao da utiče na njegov muzički put.

1/6 Vidi galeriju Halid Muslimović Foto: Boba Nikolić

- Nisam siguran da je ta industrija, ma koliko bila unosna, pravi put kojim treba ići neko ko se razvija u nekom drugom smislu, pevačkom, muzičkom i sl. Ali, u svakom slučaju, poznanstvo sa Ćićolinom mi je pomoglo da srušim neke predrasude koje sam imao prema ljudima iz te branše i shvatio sam da nikada ne treba suditi o ljudima na osnovu njihovog poziva kojim se bave - zaključio je Halid.