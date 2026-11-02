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Ana Radulović (34) smuvala je bogatog preduzetnika! Lepa voditeljka ponovo je srećna u ljubavi, a njeno srce osvojio je imućni muškarac koji je drži kao malo vode na dlanu i ispunjava joj sve želje.

Ponovo srećna

– Ana je posle razvoda bila u vezi koja se nije slavno završila i duže vreme je bila razočarana u ljubav. Odlučila je da uživa u samoći, međutim, život ju je iznenadio i potpuno joj promenio planove jer je upoznala čoveka koji je uspeo da je oduševi – započeo je dobro obavešten izvor i otkrio detalje o čoveku čiji identitet Radulovićeva zasad uspešno krije od javnosti:

– On je izuzetno uspešan i imućan. U poslovnim krugovima uživa veliki ugled, bogat je i galantan, a pored toga je izuzetno lep i zgodan čovek. Ana mu se oduvek dopadala i, kada je saznao da je slobodna, nije želeo da čeka ni trenutak, već je dao sve od sebe da je osvoji. Došao je do njenog broja, poslao joj poruku, i nakon toga je sve krenulo spontano. Družili su se, izlazili, a kako su varnice među njima brzo planule, shvatili su da ne mogu da budu samo prijatelji i uplovili su u vezu. Od prvog dana je tretira kao princezu i trudi se da joj ugađa u svemu.

1/4 Vidi galeriju Ana Radulović uživa na Mikonosu Foto: Printscreen Instagram

Sagovornik je ispričao i da su putovanja u Španiju i Italiju na kojima je voditeljka nedavno uživala poklon od novog izabranika.

– Ana je veliki hedonista, a takav je i njen novi dečko. Oboje uživaju u putovanjima, tako da su predah od svakodnevnih obaveza potražili u Španiji i Italiji. Prepustili su se jedno drugom i maksimalno uživali. Naravno, on ni u jednom trenutku nije dozvolio da se ona uhvati za novčanik, već je platio apsolutno sve, od avionskih karata, preko smeštaja u luksuznim hotelima, pa sve do najsitnijih stvari. Naravno, slobodno vreme su iskoristili i za šoping, pa ju je obradovao obućom, torbama i garderobom najpoznatijih brendova, među kojima su „Šanel“, „Dior“, „Balmain“ – kazao je izvor i dodao da je Radulovićeva srećnija nego ikad.

Leptirići

– Ovo je definitivno najlepši period njenog života. Pronašla je pravog muškarca s kojim se sjajno slaže, koji je voli, ugađa joj i u svemu je podržava. Pored toga, sjajno se slaže s njenim sinom, što joj je izuzetno važno. Njih dvoje su pravi zaljubljeni golupčići, Ana leti od zadovoljstva i sreće i sigurna je da idilu u kojoj uživa ništa neće moći da sruši.

Bez obzira na to što je nakon razvoda od Mirčeta Radulovića vešto krila privatni život, voditeljka je nedavno zagolicala javnost kada je govorila o muškarcu od kog je dobila ogroman buket ruža.

– Istina je da sam dobila veliki buket ruža s kojim sam se odmah slikala. To je bilo jedno divno iznenađenje koje bi prijalo svakoj ženi. Dovoljno je da kažem da sam srećna, ne bih komentarisala ništa osim toga – rekla je Ana u emisiji „Amidži šou“.

1/8 Vidi galeriju Ana Radulović u bikiniju Foto: Instagram Printscreen, Printscreen/Instagram, Prinscreen

Mirčetu bih dala krv u pola noći

Ana Radulović se nakon 11 godina braka razvela od pevača Mirčeta Radulovića, s kojim ima sina Konstantina, a uprkos rastanku, s bivšim suprugom ostala je u sjajnim odnosima.

– Za Mirčeta me vezuju najlepše emocije i, kada bi bilo potrebno, dala bih mu krv u pola noći. Sjajno se slažemo i zajedno brinemo o sinu. Kosta nam je najbitniji i, bez obzira na to što više nismo zajedno, uvek ćemo se truditi da budemo tu za njega – rekla je voditeljka, no – rekla je pevačica.

Napomena: Poslednja rečenica u izdvojenom okviru i nekoliko reči pri levom rubu fotografije nisu sasvim jasni, pa ih treba proveriti prema originalu pre objavljivanja.