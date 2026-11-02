Slušaj vest

Pevačica Biljana Jevtić progovorila je o jednom od najbolnijih perioda u svom životu, kada se njen otac Života borio sa teškom bolešću. Ona se prisetila potresnih trenutaka koje je proživljavala gledajući kako bolest uzima maha, a posebno ju je pogodio trenutak kada je shvatila da otac više ne može da je prepozna.

Foto: Kurir Televizija

Biljana je sada otvoreno govorila o emocijama koje su je preplavile tokom poseta ocu, priznajući koliko joj je teško padalo to što čovek koji joj je tokom života bio jedan od najvećih oslonaca više nije mogao da je prepozna.

Kako je ispričala, iako nije znao ko je ispred njega, pevačica je duboko u sebi verovala da je na neki način ipak osećao njeno prisustvo i bliskost.

- Pa nije me poznavao. Pa znaš šta? U dubini duše ja sam osećala da on ipak, da on u dubini duše ipak oseća nešto. Da je to nešto njemu usađeno i da on, kako sad to da ti objasnim... - ispričala je Biljana.

Ova životna situacija ostavila je dubok trag na pevačicu, koja se teško mirila sa činjenicom da njen otac više nije mogao da komunicira sa njom kao ranije. Ipak, verovala je da posebna povezanost između roditelja i deteta ne može tek tako da nestane, čak ni onda kada bolest promeni čovekovo ponašanje i sećanja.

Za Biljanu su ti susreti, uprkos bolu, imali posebnu težinu, jer joj je bilo važno da bude uz oca i pruži mu ljubav i pažnju u trenucima kada mu je to bilo najpotrebnije.

"Odbijala sam da prihvatim surovu istinu"

1/5 Vidi galeriju Biljana Jevtić i Aca Ilić Foto: Marko Karovic

Uprkos teškom zdravstvenom stanju u kom se njen otac nalazio, Biljana je priznala da u sopstvenoj glavi nikada nije želela da prihvati činjenicu da je otac više ne prepoznaje. Kad god bi došla u posetu, trudila se da se pred njim ne raspadne i da se ponaša kao da je sve u najboljem redu.

"Verovala sam da on zna mene… Pa ga ja uhvatim za ruku, a on tačno onako, neki signal, znaš ono kao da mi daje. Ne, ne, ja jednostavno nisam mogla da prihvatim to. U mojoj glavi je to bilo, nisam ja to mogla da prihvatim. Ja dolazim kod njega kao da je sve, mislim možda je to ružno što kažem, kao da je sve u redu, a nije u redu", rekla je Biljana.

"Bolelo me je, bila sam mnogo vezana za oca"

1/5 Vidi galeriju Biljana Jevtić važi za humanu damu Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

Iako je verbalna komunikacija bila onemogućena, pevačica je istakla da je do samog kraja odbijala da se pred njim slomi.

"Ja jednostavno nisam htela da prihvatim realnost. Nego ja sam tu kao kad, mislim glupo je poređenje, ali sediš sa čovekom koji ne vidi, a ti opet komuniciraš sa njim. Tako sam i ja sa njim, ja nisam pokazala, nisam želela da se raspadnem. Nego jednostavno, on je sad tu i on je to. Eto, što on ne može sad sa mnom da priča, dobro. Bolelo me je, ja sam bila mnogo vezana za oca", emotivno je zaključila pevačica.

Kurir.rs/Hype