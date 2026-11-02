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Zorica Brunclik decenijama važi za jedno od najprepoznatljivijih imena na domaćoj estradi, a iza uspešne karijere i velikih hitova krije se životna priča ispunjena brojnim odricanjima. Pevačica nikada nije krila da je odrasla u siromaštvu i da joj put do uspeha nije bio nimalo lak, a posebno pamti ljude koji su joj pružili ruku kada joj je pomoć bila najpotrebnija.

Foto: Marko Karović

Iako je od malih nogu znala da želi da se bavi muzikom, okolnosti u kojima je odrastala nisu joj išle naruku. U porodici nije bilo mnogo novca, pa čak ni osnovnih stvari koje su drugima bile dostupne. Ipak, ljubav prema pesmi bila je jača od svih prepreka, a Zorica je svojevremeno otkrila da je muziku zavolela još dok je bila sasvim mala.

- Rodila sam se sa željom da pevam, nije bilo trenutka u kom sam odlučila da će to biti moje opredeljenje, jednostavno, muzika je živela u meni. Po maminoj priči, tek što sam prohodala stajala sam na šamlici i pevala. S obzirom na to da potičem iz vrlo siromašne porodice, nismo imali radio, ali su imale komšije, pod čijim prozorom sam često slušala muziku, čak i zimi naš je prozor bio otvoren da bih čula melodije - otkrila je jednom prilikom Zorica i priznala da je Bora Spužić Kvaka taj koji joj je olakšao put do zvezda.

Pomoć koju nikada nije zaboravila

1/6 Vidi galeriju Zorica Brunclik Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen, Print Screen

Na putu ka muzičkom uspehu značajnu ulogu imao je pokojni pevač Bora Spužić Kvaka, koji joj je pomogao u trenucima kada nije imala gotovo ništa. Zorica je isticala da mu je zbog toga bila neizmerno zahvalna i da njegov gest nikada nije zaboravila.

- Išla sam sa njegovom ćerkom u školu i bio je jedini koji mi je pomogao u trenutku kada nisam imala ništa i ja mu to nisam zaboravila, a on, negde gore na nebu, to zna. Brinuo se najviše o mom stomaku, da ne budem gladna i odveo me je u robnu kuću da kupim odeću, da mi ne bude hladno. Čuo me je da pevam, ali mislim da u tom trenutku nije verovao da mogu da izrastem u zvezdu kakva sam danas - pričala je pevačica i dodala:

Uprkos teškim počecima, Zorica nije odustajala od svog sna. Kao devojčica je odlazila na muzička takmičenja i audicije, želeći pre svega da je čuju ljudi koji su mogli da prepoznaju njen talenat. Iako joj pobede nisu izmicile samo zbog nedostatka truda, već ih nije bilo, nije dozvolila da je to obeshrabri.

- Kao devojčica, nastupala sama na raznim muzičkim takmičenjima i audicijama, ali nikada nisam pobedila. Tada su poznati bili u žiriju i samo sam htela da me čuju. Mnogi koji su tada pobedili nisu nikada uspeli da imaju karijeru poput moje, što ovi mladi treba da zapamte - rekla je Zorica jednom prilikom za domaće medije.

1/7 Vidi galeriju Zorica Brunclik Foto: Promo, Printscreen

Njena priča danas je podsećanje na to da uspeh ne dolazi uvek preko noći, ali i da podrška u pravom trenutku može mnogo da znači. Zorica je od devojčice koja je muziku slušala ispod komšijskih prozora izgradila dugogodišnju karijeru, a pomoć čoveka koji joj je pružio ruku kada joj je bilo najteže ostala je jedna od uspomena koje posebno čuva.