"DRŽI SE, MATORANE MOJ, OVO JE SAMO ŽIVOT!“ Željko Mitrović poslao Vučiću emotivnu poruku, pa najavio iznenađenje! (VIDEO)
- Željko Mitrović je na Pinku dočekao Aleksandra Vučića i javno mu uputio emotivnu poruku podrške. Poručio je da je prijateljstvo važno i u teškim trenucima.
- Najavio je i poseban muzički trenutak u emisiji, uz pesmu koju je, kako kaže, posvetio Vučiću još pre nekoliko godina.
Nekadašnji predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je gost emisije "Hit Tvit” na televiziji Pink, a njegovo pojavljivanje privuklo je veliku pažnju javnosti.
Tim povodom oglasio se i vlasnik ove televizije Željko Mitrović, koji je na društvenim mrežama objavio poruku podrške upućenu Vučiću.
Mitrović je večeras lično dočekao bivšeg predsednika i uveo ga u studio, a potom mu se obratio emotivnim rečima. Vlasnik Pinka osvrnuo se na njihovo prijateljstvo, ali i na teške trenutke kroz koje čovek prolazi, ističući koliko je važno imati nekoga uz sebe i onda kada nije sve idealno.
- Prijateljstvo nije uvek laka stvar! To i jeste poenta! Prijateljstvo može da udvostruči sreću, tako što ponekad podeli tugu! - poručio je Mitrović u svojoj objavi.
On se tu nije zaustavio, već je nastavio da pruža podršku Vučiću, uz poruku koja je privukla posebnu pažnju.
- Što je više onih koji podele tugu, faktor sreće je prisutniji! Drži se matorane moj, ovo je just život! - dodao je Mitrović.
Na kraju objave vlasnik Pinka najavio je i poseban muzički trenutak tokom večerašnje emisije. Kako je otkrio, jednu pesmu posvetio je Vučiću još pre nekoliko godina, a sada je odlučio da je ponovo izvede.
Ostaje da se vidi kako će izgledati ovaj deo večerašnjeg programa i kakve će reakcije izazvati Mitrovićeva poruka, kojom je jasno stavio do znanja da želi da pruži podršku svom prijatelju.
Željko Mitrović podelio otkaze
Podsetimo, Željko Mitrović je u svom obraćanju rekao da je za sada oko 150 ljudi dobilo otkaz, ali da će ih biti još.
- Jedan od najtežih dana u mom životu,pun emocija, ljubavi, topline i razumevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u celom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu ljudi, zapravo iz desetak kompanija koje još nisu stigle do “zelene grane” Vidimo se dragi prijatelji u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žex - napisao je Željko.
Inače, Milan Milošević je progovorio o otkazima i "Eliti 10", ističući da su svi zamenljivi osim Milice i Željka.