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Nekadašnji predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je gost emisije "Hit Tvit” na televiziji Pink, a njegovo pojavljivanje privuklo je veliku pažnju javnosti.

Tim povodom oglasio se i vlasnik ove televizije Željko Mitrović, koji je na društvenim mrežama objavio poruku podrške upućenu Vučiću.

Foto: Preent Screen

Mitrović je večeras lično dočekao bivšeg predsednika i uveo ga u studio, a potom mu se obratio emotivnim rečima. Vlasnik Pinka osvrnuo se na njihovo prijateljstvo, ali i na teške trenutke kroz koje čovek prolazi, ističući koliko je važno imati nekoga uz sebe i onda kada nije sve idealno.

- Prijateljstvo nije uvek laka stvar! To i jeste poenta! Prijateljstvo može da udvostruči sreću, tako što ponekad podeli tugu! - poručio je Mitrović u svojoj objavi.

On se tu nije zaustavio, već je nastavio da pruža podršku Vučiću, uz poruku koja je privukla posebnu pažnju.

- Što je više onih koji podele tugu, faktor sreće je prisutniji! Drži se matorane moj, ovo je just život! - dodao je Mitrović.

Na kraju objave vlasnik Pinka najavio je i poseban muzički trenutak tokom večerašnje emisije. Kako je otkrio, jednu pesmu posvetio je Vučiću još pre nekoliko godina, a sada je odlučio da je ponovo izvede.

Ostaje da se vidi kako će izgledati ovaj deo večerašnjeg programa i kakve će reakcije izazvati Mitrovićeva poruka, kojom je jasno stavio do znanja da želi da pruži podršku svom prijatelju.

Željko Mitrović podelio otkaze

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović Foto: Pink Media Group, Promo, Shutterstock, Damir Dervisagic

Podsetimo, Željko Mitrović je u svom obraćanju rekao da je za sada oko 150 ljudi dobilo otkaz, ali da će ih biti još.

- Jedan od najtežih dana u mom životu,pun emocija, ljubavi, topline i razumevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u celom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu ljudi, zapravo iz desetak kompanija koje još nisu stigle do “zelene grane” Vidimo se dragi prijatelji u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žex - napisao je Željko.

Inače, Milan Milošević je progovorio o otkazima i "Eliti 10", ističući da su svi zamenljivi osim Milice i Željka.