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Nikolina Pišek pre braka sa Vidojem Ristićem bila je u još jednom braku sa Markom Cigoj. Nikolina je u u podkastu "Bad Advice Club" otvorila dušu i po prvi put govorila o jezivim situacijama koje je prošla sa partnerom. U intervjuu nije otkriveno ime partnera od koga je Nikolina doživljavala nasilje.

Jedan od najpotresnijih delova razgovora odnosi se na trenutak kada je Nikolina pokušala da razgovara sa tadašnjim suprugom i kaže mu da odlazi. Prisетila se kako je on tada seo pored nje, izvadio pištolj, stavio ga na sto i hladno upitao o čemu želi da razgovara.

"Izvadio je pištolj i stavio na sto"

Voditeljka ju je upitala da li je da li ju je partner nekad udario, na šta je ona odgovorila potvrdno i opisala detalje nasilja.

- Jeste, puno puta. Ne želim plakarti, čak mislim kad sve sagledam psihičko zlostavljanje je i možda i gore od toga. Fizičko zlostavljanje je vrhunac negativnosti u vezi. To može dovesti do ishoda koji su fatalni. Ja sam shvatila da sam više puta bila u situacijama koje su za mene potencijalno opasne. Sad se ljudi pitaju zašto sam ja to trpela, svi misle da je lako otići iz takvih odnosa, ili da je neko u takvom odnosu zbog finansija ili nekih benefita... - rekla je Nikolina u potkastu "Bad Advice Club"

Voditeljka je potom ispričala priču da je Nikolina jednom prilikom htela da razgovara sa njim oko potencijalnog odlaska iz veze, na šta je on stavio pištolj na sto između njih i pitao o čemu hoćeš da razgovaraš?

- Da, to je bila jedna od situacija, suptilna poruka. Nije rekao da će ga upotrebiti, samo ga je stavio na sto. Ali, tada shvatiš neke stvari, Čak se nisam bojala toliko za sebe koliko sam se bojala za svoju decu i stariju i mlađu ćerku jer je bilo direktnih i otvorenih pretnji.

1/8 Vidi galeriju Nikolina Pišek Foto: Printskrin/Instagram

Dva braka i dvoje dece

Podsetimo, ono što je poznato o emotivnom životu voditeljke je brak sa Vidojem i brak sa Markom. Nikolina i Vidoje dobili su ćerku kojoj su dali ime Una Sofija, a voditeljka iz prvog braka ima i stariju ćerku Hanu Leonardu.

Nikolina je prvi put stala na ludi kamen sa svega dvadeset i jednu godinu, a njen prvi muž potpuno je emotivno i finansijski stao uz voditeljku koja je u to vreme završavala arhitekturu.

Nekoliko godina kasnije, Nikolina je, uprkos tome što je ludo bila zaljubljena, navodno stavila tačku na njihovu ljubav i njegovom burnom životu.

U pitanju je novinar Mark Cigoj, sin operskog pevača Krunislava Cigoja. On, osim ćerke sa voditeljkom, ima i sina iz drugog braka.