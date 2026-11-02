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Reper Mihajlo Veruović Vojaž je postao otac. Vojaž se već neko vreme nije pojavljivao u javnost, a vest da je dobio dete iznenadila je i oduševila njegove fanove.

Vojaž je, inače, dobio dete sa verenicom koju je krio od javnosti.

Vojaž, Devoto i Desingerica  Foto: ATAIMAGES, Printscreen, Damir Dervišagić

Bio u vezi sa Breskvicom

Podsetimo, Vojaž je ranije bio u vezi sa Anđelom Ignjatović Breskvicom.

Ona je nedavno otvoreno je govorila o detaljima iz svog privatnog života, pa i otkrila kada se poslednji put videla sa bivšim dečkom Mihajlom Veruovićem Vojažem.

kurir.rs/blic

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