Vojaž je, inače, dobio dete sa verenicom koju je krio od javnosti.
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VOJAŽ POSTAO OTAC! Dobio dete sa verenicom koju krije od javnosti
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Reper Mihajlo Veruović Vojaž je postao otac. Vojaž se već neko vreme nije pojavljivao u javnost, a vest da je dobio dete iznenadila je i oduševila njegove fanove.
Vojaž je, inače, dobio dete sa verenicom koju je krio od javnosti.
Vojaž, Devoto i Desingerica Foto: ATAIMAGES, Printscreen, Damir Dervišagić
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Bio u vezi sa Breskvicom
Podsetimo, Vojaž je ranije bio u vezi sa Anđelom Ignjatović Breskvicom.
Ona je nedavno otvoreno je govorila o detaljima iz svog privatnog života, pa i otkrila kada se poslednji put videla sa bivšim dečkom Mihajlom Veruovićem Vojažem.
kurir.rs/blic
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