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Anđela Veštica ponovo je u centru pažnje zbog problema sa silikonskim implantima. Starleta je morala da se podvrgne operaciji nakon što je ustanovljeno da joj je pukao implant u zadnjici, a pred intervenciju obratila se pratiocima koji su se zabrinuli za njeno zdravlje.

Nakon što su se na društvenim mrežama pojavile informacije o njenom odlasku na operaciju, Anđelu su zatrpale poruke ljudi koji su želeli da saznaju šta se dogodilo.

Budući da su mnogi pomislili da je ponovo reč o problemima sa grudima, ona je odlučila da odmah razjasni situaciju.

Starleta i bivša rijaliti učesnica je objasnila da je ovoga puta problem nastao sa implantom u glutealnoj regiji, zbog čega je donela odluku da silikone izvadi i da ih više ne vraća.

Sve izvadila iz zadnjice

- Ljudi, nisam ni stigla do sale, a vi me ubijate porukama. Kao prvo pukao mi je implant glutealni, ne u grudima, tako da vadim silikone iz zadnjice jer je implant pukao i ne nameravam da ih vraćam više jer sam imala svoju prelepu zadnjicu i nije mi potrebno. Dakle grudi ne diram, opustite se sve je okej - napisala je Anđela.

1/6 Vidi galeriju Anđela Veštica Foto: Printscrean, Printscreen/Ami Dži šou, ATA

Ovo nije prvi put da se Veštica suočava sa komplikacijama nakon estetskih zahvata. Ona je ranije otkrila da je tokom pregleda magnetnom rezonancom saznala da joj je pukao levi implant u grudima, kao i da ima kapsularnu kontrakturu.

- Nisam imala u planu da povećavam ni grudi, ni zadnjicu. Međutim, skoro sam na magnetnoj rezonanci otkrila da mi je pukao levi implant i moram da ih menjam. Imam i kapsularnu kontrakturu... - ispričala je tada.

Grudi operisala 4 puta

Anđela nikada nije krila koliko je novca i vremena uložila u promenu fizičkog izgleda. Grudi je operisala četiri puta, a među zahvatima kojima se podvrgla bili su i ugradnja implantata u zadnjicu i lipofiling, procedura tokom koje se sopstveno masno tkivo premešta u određene delove tela.