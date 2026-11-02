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Hrvatska se priprema da se poslednji put oprosti od legendarnog pevača Mate Miše Kovača, a njegov odlazak biće obeležen velikim skupom na splitskom stadionu Poljud.

Organizaciju ispraćaja preuzeli su Hajduk, Torcida Split i Hrvatska muzička unija, koji su sada saopštili i kako će izgledati zvanični program.

Ceremonija je zakazana za utorak, 3. novembar, a vrata stadiona biće otvorena u 16 časova. Sat vremena kasnije, odnosno u 17 sati, počeće muzički deo programa, tokom kojeg će nastupiti kolege, prijatelji i muzičari koji su poznavali i sarađivali sa čuvenim pevačem.

Organizatori su objavili i važne informacije za sve koji žele da prisustvuju poslednjem oproštaju. Ulazak na Poljud biće moguć isključivo uz ulaznice, ali će one biti besplatne. Zainteresovani građani mogu da ih preuzmu putem internet stranice hajduk.ulaznice.hr, kao i u Hajdukovim prodavnicama navijačkih suvenira u Splitu, Makarskoj i Zadru.

Broj ulaznica je ograničen, a kada sve budu podeljene, javnost će biti obaveštena da je njihovo preuzimanje završeno. Zbog očekivanog velikog broja ljudi, građanima je upućen apel da na stadion dođu ranije kako bi izbegli gužve prilikom ulaska.

1/5 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Screenshot YT

Posebna organizacija biće uspostavljena i u saobraćaju. Policija i redarska služba regulisaće kretanje i parkiranje u okolini Poljuda. Prva ograničenja počeće od 10 časova u pojedinim delovima Ulice VIII mediteranskih igara, dok će od 13 sati biti proširena i na Zrinsko-frankopansku ulicu i Put Supavla.

Ograničenja se neće odnositi na vozila hitnih službi, Hrvatske vojske, stanara, javnog prevoza, kao ni na vozila koja budu imala odgovarajuće propusnice.

Poslednji ispraćaj biće dostupan i onima koji ne budu mogli da dođu u Split. Prenos programa najavili su HDTV, nacionalne televizije i Drugi program Hrvatskog radija.

1/4 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Screenshot YT, Screenshot

Odlazak Miše Kovača predstavlja veliki gubitak za muzičku scenu, a Poljud će se na ovaj način pretvoriti u mesto okupljanja svih onih koji žele da odaju počast jednom od najprepoznatljivijih glasova hrvatske muzičke istorije.

Od pokojnog pevača danas će se oprostiti i u njegovom rodnom gradu Šibeniku.