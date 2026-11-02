Slušaj vest

Pevačica Dara Bubamara uveliko priprema veliko veselje povodom 18. rođendana naslednika Koste, koje je zakazano za početak sledeće godine.

Dara Bubamara je već završila veći deo organizacije za ovo gala slavlje, pa je osigurala da se na trpezi i u sali nađu najskuplja hrana, dekoracija i muzika. Pevačica je još pre godinu dana kontaktirala i kaparisala omiljeni „Majami bend”.

Dara je otkrila u kojoj su fazi pripreme i prokomentarisala izbor muzike: "Dogovorila sam se sa muzičarima, sada pravimo pozivnice, dekoracija, ludilo. Dosta razmišljam o celoj organizaciji", izjavila je pevačica.

1/8 Vidi galeriju Dara Bubamara i dečko Foto: Kurir, Printscreen Kurir

Papreni troškovi i luks lokacija

Dara i njen bivši suprug, biznismen iz Pariza Milan Kesić, izabrali su najelegantniju salu za ovakve proslave i za nju iskeširali papreni novac.

Posebnu pažnju privlači i vredan poklon koji roditelji spremaju za svog slavljenika. Prema nagađanjima, u pitanju je luksuzna nekretnina, kao i skupoceni automobil.

Dara Bubamara sa dečkom

Inače, Dara Bubamara je uspela da smrša, a kaže da je to zahvaljujući partneru i ispunjenom životu.

- Kad ste u tako predivnoj vezi punoj strasti kile se smanjuju, pazim i šta radim i mnogo sam radila u poslednje vreme i ne stignem da jedem. Smanjila sam obroke, ali planiram još 7 kilograma da smršam - rekla je i kroz smeh dodala:

1/19 Vidi galeriju Dara Bubamara i Bojan Bjelić Foto: Marko Karović