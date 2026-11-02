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Mihajlo Veruović Vojaž započeo je novo životno poglavlje, budući da je postao otac, a pažnju javnosti posebno privlači činjenica da njegova izabranica nije poznata javnosti niti je deo estradnog sveta.

Jednostavan život

Kako saznajemo, devojka koja je reperu rodila dete poreklom je iz Novog Sada, a za razliku od mnogih partnerki poznatih ličnosti, ne voli da bude u centru pažnje i svoj život ne gradi pred očima javnosti. Prema saznanjima, reč je o veoma prijatnoj i uvek nasmejanoj devojci, koja je, kako se može čuti, veoma zaljubljena u popularnog muzičara.

Foto: Printscreen/TikTok





Dok Vojaž godinama privlači pažnju publike svojim pesmama, nastupima i dešavanjima iz privatnog života, njegova partnerka ostala je daleko od reflektora. Upravo zbog toga njihova ljubavna priča izaziva dodatno interesovanje, budući da reper svoju sreću nije pronašao u estradnim krugovima, već pored devojke koja ne pripada svetu poznatih.

Potvrdio

Vojaž je, s druge strane, jasno stavio do znanja da ne želi da detalje iz porodičnog života deli sa javnošću.

1/5 Vidi galeriju Reper živi novo poglavlje Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, Instagram/voyage.mp3, RTS

Kada ga je ekipa Kurira kontaktirala nakon vesti da je postao otac, reper je kratko poručio: