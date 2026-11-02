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Aleksandra Radović nedavno je izazvala veliku pažnju javnosti komentarima na račun muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“, a njene reči sada je prokomentarisala Zorica Brunclik, koja je članica žirija ovog takmičenja.

Folk zvezda je na snimanje emisije stigla u pratnji supruga Miroljuba Aranđelovića Kemiša, a pred okupljenim medijima pojavila se sa sređenom frizurom i u svom prepoznatljivom stilu. Iako nije bila upućena u aktuelne komentare sa estrade, novinari su je pitali za mišljenje o izjavi nekadašnje članice žirija.

Ne prati izjave kolega

Zorica je najpre objasnila da ne prati izjave kolega, ali je pretpostavila da Miroljub zna o čemu je reč.

- Nemam telefon, ne gledam izjave, a Miroljub, verovatno nije neka izjava za padanje u nesvest - rekla je.

1/7 Vidi galeriju Zorica Brunclik Foto: Ilija Ilić

Kada joj je predočeno da je Aleksandra kritikovala način na koji pojedini članovi žirija obavljaju mentorsku ulogu, i da je Pinkove zvezde nazvala promašajem, Brunclikova nije imala potrebu da polemiše sa njom. Naprotiv, kratko je, reklo bi se ironično, poručila:

- U pravu je, potpuno, sto posto.

Podsetimo, Aleksandra Radović je u potkastu „Sigurno mesto“ otvoreno govorila o svom iskustvu sa muzičkim takmičenjem, u kojem je ranije učestvovala kao član žirija. Tom prilikom nije birala reči kada je iznosila utiske o emisiji.

Mentorstvo

- Pinkove zvezde su totalni promašaj. Želela sam da tu negde napravim razliku i da pokažem mladim ljudima da je važno biti obrazovan, kulturan i da je važno o nekoj temi govoriti sa nekim predznanjem - istakla je ona.

00:58 Zorica i Kemiš stigli na snimanje PZ Izvor: Kurir/Milica Stanojevic

Radovićeva se posebno osvrnula na pojam mentorstva, naglašavajući da nije dovoljno nekoga nazvati mentorom, već da ta uloga podrazumeva znanje, odgovornost i određenu stručnost.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Radović Foto: Stefan Stojanović / MONDO, Antonio Ahel/ATAImages

- Kada pričamo o pevanju i o školi pevanja, mnogo je škola sada i mnogo ljudi sebi daje za pravo da nešto nazove školom ili da nazove sebe mentorom. Je l' smo mi zaboravili šta su mentori? Koja je njihova funkcija i gde se oni nalaze i u kojim ustanovama? Mnogo smo pomešali i pobrkali lončiće - zaključila je ona tada.