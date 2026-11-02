ZORICA BRUNCLIK IRONIČNO ODGOVORILA ALEKSANDRI RADOVIĆ! Pop pevačica nazvala Pinkove zvezde totalnim promašajem, evo šta je rekla folk zvezda
Aleksandra Radović nedavno je izazvala veliku pažnju javnosti komentarima na račun muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“, a njene reči sada je prokomentarisala Zorica Brunclik, koja je članica žirija ovog takmičenja.
Folk zvezda je na snimanje emisije stigla u pratnji supruga Miroljuba Aranđelovića Kemiša, a pred okupljenim medijima pojavila se sa sređenom frizurom i u svom prepoznatljivom stilu. Iako nije bila upućena u aktuelne komentare sa estrade, novinari su je pitali za mišljenje o izjavi nekadašnje članice žirija.
Ne prati izjave kolega
Zorica je najpre objasnila da ne prati izjave kolega, ali je pretpostavila da Miroljub zna o čemu je reč.
- Nemam telefon, ne gledam izjave, a Miroljub, verovatno nije neka izjava za padanje u nesvest - rekla je.
Kada joj je predočeno da je Aleksandra kritikovala način na koji pojedini članovi žirija obavljaju mentorsku ulogu, i da je Pinkove zvezde nazvala promašajem, Brunclikova nije imala potrebu da polemiše sa njom. Naprotiv, kratko je, reklo bi se ironično, poručila:
- U pravu je, potpuno, sto posto.
Podsetimo, Aleksandra Radović je u potkastu „Sigurno mesto“ otvoreno govorila o svom iskustvu sa muzičkim takmičenjem, u kojem je ranije učestvovala kao član žirija. Tom prilikom nije birala reči kada je iznosila utiske o emisiji.
Mentorstvo
- Pinkove zvezde su totalni promašaj. Želela sam da tu negde napravim razliku i da pokažem mladim ljudima da je važno biti obrazovan, kulturan i da je važno o nekoj temi govoriti sa nekim predznanjem - istakla je ona.
Radovićeva se posebno osvrnula na pojam mentorstva, naglašavajući da nije dovoljno nekoga nazvati mentorom, već da ta uloga podrazumeva znanje, odgovornost i određenu stručnost.
- Kada pričamo o pevanju i o školi pevanja, mnogo je škola sada i mnogo ljudi sebi daje za pravo da nešto nazove školom ili da nazove sebe mentorom. Je l' smo mi zaboravili šta su mentori? Koja je njihova funkcija i gde se oni nalaze i u kojim ustanovama? Mnogo smo pomešali i pobrkali lončiće - zaključila je ona tada.