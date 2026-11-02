Slušaj vest

Voditeljka Bojana Lazić stigla je na snimanje „Pinkovih zvezda“, gde je pred okupljenim novinarima progovorila o situaciji na televiziji Pink, nakon što je vlasnik ove medijske kuće Željko Mitrović saopštio da je 150 ljudi ostalo bez posla u Teatru Odeon i najavio otpuštanje oko 1.000 zaposlenih u okviru svojih kompanija.

Ova odluka izazvala je brojne reakcije, a u javnosti su počele spekulacije o tome ko bi od poznatih televizijskih lica mogao da ostane bez posla. Bojana je otkrila da li među zaposlenima vlada strah i kako ona doživljava aktuelna dešavanja.

– Istina je, ja mislim, ono što je Željko već rekao kod nas u programu. Pink televizija traje preko 30 godina i mislim da je to dovoljno kada se kaže koliko trajemo i koliko ćemo još da trajemo. Minimum 100 godina, po mojoj proceni – rekla je voditeljka.

Na pitanje da li strahuje za svoje radno mesto i da li je primetila zabrinutost među kolegama, odgovorila je odrično.

– Ne, ne. Iskreno da vam kažem, ja o tome i ne razmišljam. Prvo, zato što sam deo zabave, u taj strah uopšte ne zalazim, niti se time bavim. Uopšte se ne osećam nesigurno. Osećam se jako sigurno u svojoj firmi – istakla je Bojana.

Zanimalo nas je i zbog čega se u spekulacijama o mogućim otkazima pominju imena Jovane Jeremić i Sanje Marinković, ali voditeljka nije želela da komentariše pojedinačne slučajeve.

1/12 Vidi galeriju Bojana Lazić Foto: Ilija Ilić

– Ja to baš ne bih komentarisala, iskreno da vam kažem. Zašto se oni vezuju, to morate njih da pitate. Ja ne mislim da je iko od mojih kolega ugrožen. Prvenstveno što svi radimo časno i pošteno naš posao, svi radimo za platu i mislim da apsolutno takvi ljudi ne treba da imaju strah – objasnila je.

Posebno je naglasila koliko joj posao znači, budući da sama brine o svom detetu.

– Hranim i svoje dete od ovog posla, s obzirom na to da sam samohrana majka, tako da baš mirno spavam. Časno, pošteno, nikada nikome ništa nisam nažao uradila, apsolutno nema straha – poručila je voditeljka.

Bojana je otišla i korak dalje, iznoseći uverenje da vredni zaposleni nemaju razlog za zabrinutost.

– Za vredne i poštene ljude uvek će biti posla, a posebno na mojoj televiziji. Ne mislim da će bilo ko dobiti otkaz. Ne da ne mislim, nego sam prosto sigurna u to – izjavila je Lazićeva, govoreći o svojim kolegama.

04:47 Bojana Lazić raspoložena i Jedva je čekala snimanje Izvor: Kurir/Milica Stanojevic

Raspustio asamble Teatra Odeon

Podsetimo, Željko Mitrović je nedavno saopštio da je raspustio ansamble Teatra Odeon, zbog čega je 150 ljudi ostalo bez posla. Istovremeno je najavio da će u okviru celog poslovnog sistema morati da otpusti još veliki broj zaposlenih, odnosno približno 1.000 ljudi iz desetak kompanija koje, prema njegovim rečima, ne posluju zadovoljavajuće.

Iako su ove najave izazvale zabrinutost i brojne spekulacije, Bojana tvrdi da se na svom radnom mestu oseća sigurno i da nema razloga da strahuje od otkaza.