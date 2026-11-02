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Svetlana Ceca Ražnatović stigla je na snimanje Zvezda Granda na Košutnjaku u kratkom šortsu i brutalnim crnim čizmama, pa progovorila o Vojažu i javno mu čestitala na prinovi.

Posle male pauze od snimanja i kraćeg odmora u Španiji, Ceca je stigla vidno nasmejana i raspoložena, pa je otkrila kako se provela u Španiji.

- Odlično, bila sam sa bebom 24/7. Najdivnije sam se provela na svetu, ne postoji lepši miris na planeti od bebe.

Kako je pre samo nekoliko sati sve portale obišla vest da je njen mlađi kolega i prijatelj Mihajlo Veruović Vojaž postao otac, Cecu su novinari pitali da li je videla vest:

Ceca Ražnatović i Vojaž Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir, Kurir TV

- Videla sam danas u medijima, ali ja sam to znala! Od srca mu čestitam i želim mladim roditeljima da uživaju u bebi i da beba bude živa i zdrava - rekla je Ceca.

Na pitanje da li se zna kog je pola beba, Ceca je samo odmahnula rukama i ušla u studio.

Kurir/Telegraf

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I Ceca u belom danas, kao Sanja i Dara Izvor: Kurir televizija