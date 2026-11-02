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Voditelj Ognjen Amidžić stigao je na snimanje „Pinkovih zvezda“, gde je pred okupljenim novinarima progovorio o masovnim otkazima u kompanijama Željka Mitrovića, koji su izazvali veliku pažnju javnosti i pokrenuli spekulacije o budućnosti pojedinih zaposlenih na televiziji Pink.

Nakon što je Mitrović saopštio da je 150 ljudi ostalo bez posla u Teatru Odeon i najavio otpuštanje oko 1.000 zaposlenih u okviru svog poslovnog sistema, otvorilo se pitanje da li među poznatim televizijskim licima vlada strah od gubitka radnog mesta.

Amidžić je na pitanje da li je zabrinut zbog novonastale situacije odgovorio bez mnogo razmišljanja.

– Zašto bih bio? Ma ne, vidite, živimo sada u jednom turbulentnom vremenu, svašta se piše, priča, svega ima. Samo treba biti normalan u svemu. I u svakom vremenu treba biti i ostati normalan – poručio je voditelj.

Na konstataciju novinara da se među zaposlenima možda oseća neizvesnost, Ognjen je istakao da on ne primećuje promene u svom svakodnevnom radu.

1/10 Vidi galeriju Ognjen Amidžić Foto: Ilija Ilić

– Ja zaista, evo vidite, radim isto posao kao što sam radio od 2001. godine. Ovu svoju emisiju radim od 2008. godine, tako da je isti fazon. Ne vidim razlog uopšte bilo koje vrste – rekao je Amidžić, a potom naglasio da može da govori isključivo u svoje ime.

– Smatram da je napravljena jedna vrlo čudna atmosfera – dodao je voditelj.

Novinare je zanimalo i šta misli o spekulacijama koje su se pojavile u vezi sa njegovom koleginicom Sanjom Marinković, čije se ime našlo u centru pažnje nakon odluke o raspuštanju ansambala Teatra Odeon.

– Ako pitate za nju, ja stvarno nemam pojma o tome. Mislim da ništa od toga neće biti – odgovorio je Ognjen.

Potom je objasnio zbog čega se, prema njegovom mišljenju, Sanjino ime povezuje sa aktuelnim otkazima.

– Možda je za Odeon bila priča, pošto je Sanja bila vezana i za Odeon. Tako da to morate s njom i s ljudima koji su za to zaduženi – istakao je voditelj.

01:44 Ognjen Amidžić o otkazima na Pinku Izvor: Kurir/Milica Stanojevic

Sanja nije dobila otkaz

Inače, Sanja Marinković je nakon otkaza u Teatru Odeon javno saopštila da nije dobila otkaz na televiziji Pink, gde nastavlja da radi kao novinar i autor.

Amidžić je, s druge strane, jasno stavio do znanja da zbog aktuelnih dešavanja ne oseća strah i da nastavlja sa svojim poslovnim obavezama.

Pre razgovora o otkazima, voditelj je otkrio da je snimanje „Pinkovih zvezda“ za njega svojevrsni predah od brojnih obaveza.