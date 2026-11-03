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Svetlana Ceca Ražnatović je 13. marta 2025. postala vlasnica kompanije "Farma i klanica Ražnatović ŽKI", saznaje Kurir.

Na osnovu uvida javno dostupnih podataka, folk pevačica je prošle godine registrovala firmu na istoj adresi gde već živi godinama, u Ulici Ljutice Bogdana.

Zanimljivo je da je novu farmu i klanicu Ražnatovićka simbolično nazvala ŽKI, što predstavlja prva slova imena njenih unuka - Željka, Krstana i Isaije, dece njenog sina Veljka Ražnatovića.

Foto: ATA images, Kurir

Kako se može pročitati u Agenciji za privredne registre, račun kompanije trenutno nije u blokadi, nema poreskog duga i protiv nje nema sudskih sporova, ali je firma u 2025. već u neto gubitku od 1.344.000,00 dinara.

Ogroman prostor

Kompanija je u stoprocentnom vlasništvu Svetlane Ražnatović, a kao kontakt je priložena imejl adresa pevačicine sestre Lidije Ocokoljić.

- Pretežna delatnost društva registrovana je pod šifrom 1011 - prerada i konzerviranje mesa. Kompanija se svrstava u kategoriju mikropreduzeća prema kriterijumima definisanim Zakonom o računovodstvu Republike Srbije, navodi se knjigama.

Foto: Printskrin Instagram

Ekipa Kurira juče je ponovo obišla plac gde Ceca planira gradnju. Uverili smo da radovi još nisu otpočeli. Sve stoji isto kao što je bilo i pre godinu dana, kad smo prvi put bili na toj lokaciji.

- Ovde je Ceca kupila njivu. Sve ovo je sad njeno, pet hektara ukupno. Već se počelo s radovima, vidite da je napravljen i improvizovani put, dovedeni su i struja i voda. Video sam da je skoro dolazila, jedno popodne s vozačem u džipu. Razgledala je okolinu, a ljudi koji tu rade su joj nešto objašnjavali. Imaće ogroman prostor, sve do dole je njeno, i s jedne i s druge strane. U ovom delu su cene ara najskuplje, pa možete zamisliti koliko to košta - kazali su nam tada Cecini novi susedi.

1/10 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Kurir

Inače, Ražnatovićka je nakon završetka srednje škole u Žitorađi dobila diplomu poljoprivrednog smera, odsek veterinarski tehničar, pa se pevačica pokretanjem novog biznisa zapravo sad bavi svojom strukom.

Kurir je prošle godine posetio podavalsko selo Zuce, gde je Ceca kupila njivu, na kojoj je odlučila da izgraditi farmu svinja.

- Ljudi, molim vas. Selim se na Avalu (smeh)... Ne selim se nigde. Lepo mi je ovde gde jesam. Čujem da sam kupila stan na Avali. Ako nađu taj stan, neka mi prijave pod hitno. Inače, planiram farmu da zidam, farmu prasića na Avali. E to je jedino tačno. Istina je da sam kupila njivu i gradim tamo farmu svinja. Trebaće mi stručno osoblje za ovaj posao, tj. negu životinja. Ne selim se - otkrila je svojevremeno za Kurir Ražnatovićka.

1/20 Vidi galeriju Ceca Ražnatović ima problem sa poplavom Foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Cecin sin Veljko Ražnatović, koji s porodicom živi u Titelu, osim boksa, bavi se i svinjogojstvom.

Isti biznis

- Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, nimalo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživam u reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu. Imam dve farme, jedna radi, a druga uskoro kreće punim pogonom. Jedna je kapaciteta otprilike 450 grla, a ova što sad radim biće kapiciteta 10 do 12.000 grla, ali u početku neće biti toliko. Ovim se bavim od 2018. Ja sam uvek hteo da se bavim poljoprivredom, da budem na selu. Međutim, nisam znao tačno šta, da li da čuvam krave, piliće, ali nisam znao puno o tome, već su to bile neke moje želje. Moj tast gaji piliće, s njim sam seo. Tada mi je on objasnio sve, ja sam uzeo digitron, računao sam i meni se ta matematika svidela - rekao je Veljko u "Laganom podkastu".

Foto: Foto: Nemanja Nikolić, Nikola Anđić, Shutterstock

Kurir je još 2021. otkrio da Ražnatović ima svoju farmu svinja u selu Stara Božurna kod Žitorađe. O Veljku kao dobrom farmeru pričalo je celo selo. Meštani su nam rekli da je bokser u Staroj Božurni kupio ogroman plac, na kom je sagrađen objekat koji ima više od 5.000 kvadrata. Prema našim saznanjima od meštana, on je u ovaj posao tada uložio oko 50.000 evra.

Kurir.rs

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