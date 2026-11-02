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Viki Miljković danas je stigla na snimanje nove emisije "Pinkove zvezde", pa je odmah otkrila da je već neko vreme na relaciji Beograd - Istanbul.

- Ja sam imala par koncerata, a onda sam otišla u Istanbul. Uglavnom sam 7 - 10 dana tamo, pa se vratim ovde i to je ta moja relacija. Sin mi je stigao posle mesec i po dana iz Švajcerske gde studira, pa sam ceo vikend provela s njim i mnogo nam je bilo lepo. Kuvala sam, spremala sam, uživala sam. Danas se vratio tamo jer je tamo na fakultetu. Nermin je i dalje sa nama, ali preuzima svoj stan za nekih mesec dana. Da li će se seliti ili da renta videćemo. Moj sin je jako zadovoljan školovanjem i ja sam srećna. Ja kao majka želim deci da se školuju, obrazuju i budu dobri ljudi. Taške teže podnosi razdvojenost sa sinom, ali mi se viđamo na nekih mesec, mesec i po dana. Taman kad dogori. On ima malo specifičan fakultet. Šest meseci je na fakultetu, šest meseci praksa. Sam se snalazi i jako sam srećna zbog toga

1/9 Vidi galeriju Viki Miljković Foto: Ilija Ilić

Viki je govorila i o kumi Ceci Ražnatović ali i o Anastasiji pa je otkrila da Ceci renovira vilu na Kipru, a Anastasiji stan u Beogradu na vodi

- S Cecom sam više u komunikaciji, ali iz priča sa njom čujem da je Anastasija divna majka. Pa i Ceca je divna majka. Sad kreću slave pa će se porodice okupljati, dolazi i ona. Sezona praznika. Sa Cecom smo započeli vilu na Kipru konačno, tamo se dugo čekaju dozvole i sad će krenuti da radi otpočetka, a Anastasijin stan u Beogradu na vodi krećemo da sređujemo vrlo uskoro

Viki je prokomentarisala što je Tanja Savić izjavila da je Viki preskupa za saradnju, kada je reč o nameštaju i nekretninama.

- Pa znate kako ja nikad nisam bila jeftina. Mi radimo velike firme i visoki kvalitet, poseban nameštaj. Ne brinem se za Tanju ona ima, ja ću dati popust ili pokloniti nekom kome je to više potrebno.

Nezaobilazno pitanje je bilo i o novom albumu

- Sve je to spremno, ali sad stvarno nije vreme. Ljudi trneutno ništa ne prate i nije im do muzike, a ja ne bih volela da ovaj projekat tek tako prođe.