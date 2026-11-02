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Dragan Stojković Bosnac danas je stigao na snimanje emisije "Pinkove zvezde" i po prvi put je pristao da da izjavu. Novinari su ga upitali kako reaguje na to što je Aleksandra Radović izjavila da je muzičko takmičenje u kom je on član žirija, čist promašaj.

"Svaka šuša ima školu pevanja"

- To je njeno pravo. Nije ni ona sigurno. Mentori su na fakultetu, to su profesori koji odaberu dobre studente da ih provedu. Da je bila na fakultetu znala bi da postoji godina kada se određuju smerovi. To što ima školu pevanja ne znači ništa. Svaka šuša može imati školu - poručio je Bosnac u jednoj od retkih izjava koju daje za medije.

1/8 Vidi galeriju Dragan Stojković Bosanac Foto: Marko Karović

Podsetimo, Aleksandra Radović je bila deo žirija Pinkovih zvezda ranijih godina.

I Zorica Brunclik je odgovorila na Aleksandrine reči

Zorica je bila direktna.

- U pravu je, potpuno je u pravu - rekla je Brunclik sa dozom ironije.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Radović Foto: Stefan Stojanović / MONDO, Antonio Ahel/ATAImages