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Dara Bubamara danas je došla na snimanje nove emisije "Zvezde Granda", a ono što je sve iznendadilo je da njen mlađi partner je nije dovezao, što je obično bio slučaj prethodnih meseci.

Pevačica se pojavila u elegantnom izdanju, pa odmah otkrila zašto njen partner nije sa njom. Nju je dovezao rođeni brat.

- To je moj brat rođeni. Moj brat je od početka moje karijere najveća podrška. Malo brat, malo dečko, malo sin, svi mi pomažu - otkrila je Dara za Telegraf.rs pa dodala da ima podršku svih muških članova iz bliskog okruženja.

Dečko Dare Bubamare proslavio je rođendan na njenom nastupu, pa je otkrila i kakvo mu je iznenađenje priredila:

- Bilo je prelepo. Moj menadžer i ja smo smislili iznenađenje. Posle ponoći, šampanjac, torta. Poklonila sam mu jako lep poklon, ne moram da kažem.

1/5 Vidi galeriju Ljudima je interesantan njen ljubavni život Foto: Kurir

"Mogu da mu kupim šta hoću"

Pevačica punom parom sprema i punoletstvo svog sina Koste, pa je progovorila o detaljima i organizaciji jednog od najvažnijih dana za nju:

- Pripreme su u toku, želim da bude nešto najlepše, hoću da bude lepo, da bude dobra muzika, rasveta. On nema nikakve zahteve, ali zato mama kad pravi, sve mora da bude ful. Zaradim, trošim, nikad nemam.

- Ne mogu o tome da pričam, sve sam sama zaradila, mogu da poklonim šta hoću, nisam ni od koga uzela. Kupiću šta treba, ako treba i više od toga. Imam sina jedinca, majka slavi rođendan sinu jedincu.

- Jako sam smršala. Ovaj komplet nisam mogla da obučem godinu dana, a sada sam uspela da obučem pantalone.