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Muzička zvezda, Saša Matić održao je trosatni koncert pred oko 4.000 ljudi u prepunoj dvorani u Slavonskom Brodu. Publika je zajedno sa njim pevala dobro poznate hitove, a veče je proteklo u atmosferi koju su obeležili muzika i snažne emocije.

Susreti Saše Matića sa publikom odavno su više od prilike da se omiljene pesme čuju uživo. Za mnoge su to večeri u kojima se uz poznate stihove vraćaju uspomene, proslavljaju ljubavi i ponovo proživljavaju trenuci koje su njegove pesme obeležile. Tako je bilo i u Slavonskom Brodu, gde je oko četiri hiljade ljudi puna tri sata pevalo sa jednim od najpopularnijih pevača u regionu.

Prepuna dvorana bila je potvrda interesovanja za Matićev koncert, ali je zajedničko pevanje najbolje pokazalo koliko njegove pesme znače publici. Tokom trosatnog nastupa smenjivale su se emotivne balade i pesme bržeg ritma, a posetioci su imali priliku da uživaju u repertoaru koji je godinama gradio njegovu karijeru.

Matićeve pesme odavno su pronašle put do slušalaca različitih generacija. Upravo ta povezanost daje posebnu atmosferu njegovim koncertima: dok jedni uz određenu pesmu pamte prvu ljubav, drugi je vezuju za porodična slavlja, prijateljstva ili važne životne odluke. U Slavonskom Brodu sve te priče spojile su se u tri sata zajedničkog pevanja.

1/6 Vidi galeriju Saša Matić koncert u Slavonskom Brodu Foto: Privatna Arhiva

- Kada izađem pred punu dvoranu i čujem ljude kako pevaju sa mnom, svaki put osetim ogromnu zahvalnost. Neko je odvojio vreme, neko je doputovao, neko je možda mesecima čekao baš to veče. Zato želim da svako sa koncerta ponese lepu uspomenu i osećaj da smo zaista proveli vreme zajedno. Četiri hiljade ljudi pevalo je sa mnom tri sata i to je nešto što ne možete da uzmete zdravo za gotovo. Hvala Slavonskom Brodu na ljubavi i poverenju. Najveća nagrada mi je kada vidim da pesme žive sa publikom i dugo nakon što ih snimim - poručio je Matić.

Koncert u Slavonskom Brodu potvrdio je mesto koje Saša Matić ima na regionalnoj muzičkoj sceni. Njegova veza sa slušaocima traje godinama, a ovakve večeri pokazuju da se ona najjasnije vidi i čuje upravo na nastupima uživo.