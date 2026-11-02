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Ćerka pokojnog hrvatskog pevača Miše Kovača, Ivana Kovač, sada se oglasila prvi put nakon smrti oca.

Ona se nije oglasila emotivnom oproštajnom porukom, već je umesto toga na svom nalogu na Instagramu podelila video-snimak na kom je njen otac ranije govorio o veri, temi koja mu je bila vrlo važna.

Iako je Ivanina objava prošla bez opširne poruke i potresnih reči, veliku pažnju je izazvao njen izbor videa. Na snimku se čuju reči Miše Kovača koji je govorio o svom dubokom uverenju i ličnom odnosu prema veri.

"Katoličanstvo nije vera, već stvarnost"

- Imam jedan krst oko vrata koji su mi dali Janjevci, čast mi je što su mi ga dali. Imam Isusa kojeg su mi dali u Australiji. Živog Isusa! Kako? Katoličanstvo nije vera, već stvarnost, jer On je živ - govorio je Mišo u snimku.

Podsetimo, legendarni hrvatski pevač Mišo Kovač preminuo je u 85. godini u svom domu u Splitu, a vest o njegovom odlasku odjeknula je širom regiona.

Iza sebe je ostavio veliki broj vanvremenskih hitova koji su obeležili generacije, kao i muzičku karijeru dugu više od šest decenija.

Kako je izvor potvrdio za Telegraf, Mišo Kovač biće sahranjen u Zagrebu, a ne u rodnom Šibeniku. Ipak, još nije poznato gde će tačno biti njegovo poslednje počivalište - u Aleji velikana ili na zagrebačkom groblju Mirogoj, gde je sahranjen i njegov sin Edi.

1/5 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Screenshot YT

Ko je Ivana Kovač?

Ivana Kovač, ćerka pevača Miše Kovača, iza sebe ima tešku životku priču, a kako se navodilo, u jednom peridu života imala je problem i sa narkoticama, heroinom.

Ipak, na sreću, brzo se rešila poroka, i sada se bavi muzikom i sa svojim suprugom dobila je ćerku. Kako su mediji prenosili, Ivana je krajem devedesetih upala u kandže droge kada je njen otac Mišo navodno pokušao da oduzme sebi život kada je izgubio sina.

Taj trenutak je bio težak za nju jer je nekoliko godina ranije u ratu izgubila i rođenog brata Edija, koji je poginuo. Ivana je sve teško podnosila, pogotovo otuđenost oca. Nakon pogibije starijeg brata, očeve teške depresije i razvoda roditelja, pa je posegnula za heroinom.

1/7 Vidi galeriju Ivana Kovač, ćerka Miše Kovača Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, Printskrin

- Ja sam bio toliko zaokupljen samim sobom i svojom depresijom da nisam ni primjećivao njenu zavisnost - rekao je pre nekoliko godina pevač. Ipak, Ivanu je jednom prilikom, polumrtvu pronašla Mišina sadašnja supruga Lidija i spasla joj je život.

Bila je dve godine u komuni u kojoj se lečila od zavisnoti, o čemu je pričala.

- Izvukla sam se, ali nije bilo nimalo lako. Rekla bih da je zapravo strah od povratka u komunu bio presudan - rekla je svojevremeno Ivana.

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