Slušaj vest

Pop pevač Danijel Alibabić prošle nedelje izazvao je pravu pometnju na društvenim mrežama nakon što je objavio misteriozni tizer za novi album pod nazivom „Sve ti priznajem“.

Naime, Danijel je snimio video u kojem se vidi kako izlazi iz zgrade Višeg suda u Podgorici, gde ga dočekuju brojni novinari kojima daje izjave. Snimak je izazvao veliku pažnju javnosti, a društvene mreže su se usijale od komentara i nagađanja o tome šta se zapravo dogodilo i zbog čega se pevač našao pred sudom.

Ipak, ubrzo je otkriveno da je sve deo pažljivo osmišljene kampanje za njegov novi album, na kojem je radio pune dve godine.

Publika je već proteklog petka imala priliku da čuje prvu pesmu pod nazivom „Ljube“, koju je Alibabić posvetio svojoj supruzi Bibi, a koja je simbolično objavljena na njen rođendan, 30. oktobra.

Numera je naišla na odlične reakcije, a ono što je posebno zanimljivo jeste da se na albumu nalazi ukupno deset pesama, od kojih svaka predstavlja jednu Danijelovu ličnu ispovest.

1/6 Vidi galeriju Danijel Alibabić Foto: Marko Tošković

Pevač nam je otkrio i da je jednu od najintimnijih priča iz svog života pretočio u stihove zahvaljujući poznatom tekstopiscu Draganu Brajoviću Braji, koji potpisuje čitav album.

– Biba i ja smo jednom prilikom pričali Draganu Brajoviću Braji o tome kako smo se upoznali. On je našu priču pretočio u pesmu. Ovo je nešto potpuno novo i drugačije od svega što sam do sada radio i zaista sam prezadovoljan – rekao nam je Danijel.

Kako nam je otkrio, u naredne dve nedelje publiku očekuju još dve nove numere, nakon čega će biti objavljen kompletan album. Posebno iznenađenje predstavlja duet sa folk zvezdom Viki Miljković, sa kojom je Alibabić snimio pesmu u narodnom maniru.

Foto: Printscreen Instagram

– Prezadovoljan sam i duetom sa Viki, jedva čekam da izađe! Pesma je baš hitična, a spot je takođe fantastičan – sa osmehom nam je ispričao popularni pevač.