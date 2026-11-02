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Voditeljka Nikolina Pišek potresla je domaću javnost kada je otvoreno priznala da je bila žrtva psihičkog i fizičkog nasilja, od strane bivšeg muža. Sada je i potvrdila da je reč o Vidoju Ristoviću.

Nakon što je u javnost iznela detalje turbulentnog perioda kroz koji je prošla, ona je za Novu potvrdila da joj je ove scene priredio njen pokojni suprug, Vidoje Ristović.

- Da, o njemu - rekla je Nikolina za Novu.rs da je reč o Vidoju.

Inače, Nikolina je gostujući u jednom potkastu prvi put progovorila o drami kroz koju je prolazila.

"Izvadio je pištolj i stavio na sto"

Voditeljka ju je upitala da li je da li ju je partner nekad udario, na šta je ona odgovorila potvrdno i opisala detalje nasilja.

- Jeste, puno puta. Ne želim plakarti, čak mislim kad sve sagledam psihičko zlostavljanje je i možda i gore od toga. Fizičko zlostavljanje je vrhunac negativnosti u vezi. To može dovesti do ishoda koji su fatalni. Ja sam shvatila da sam više puta bila u situacijama koje su za mene potencijalno opasne. Sad se ljudi pitaju zašto sam ja to trpela, svi misle da je lako otići iz takvih odnosa, ili da je neko u takvom odnosu zbog finansija ili nekih benefita... - rekla je Nikolina u potkastu "Bad Advice Club"

Voditeljka je potom ispričala priču da je Nikolina jednom prilikom htela da razgovara sa njim oko potencijalnog odlaska iz veze, na šta je on stavio pištolj na sto između njih i pitao o čemu hoćeš da razgovaraš?

- Da, to je bila jedna od situacija, suptilna poruka. Nije rekao da će ga upotrebiti, samo ga je stavio na sto. Ali, tada shvatiš neke stvari, Čak se nisam bojala toliko za sebe koliko sam se bojala za svoju decu i stariju i mlađu ćerku jer je bilo direktnih i otvorenih pretnji.

Vidoje Ristović i Nikolina Pišek Foto: Dragan Kadić, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

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Stars 634 01.11.2026 Izvor: Kurir TV